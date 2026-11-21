Una emergencia aérea se registró durante la tarde de este sábado en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, luego de que una avioneta terminara en plena vía pública en un sector residencial.

El incidente ocurrió en el sector de Valle Casa Blanca Norte, hasta donde se desplazaron unidades de Bomberos para atender la emergencia.

Video vía @griscafeclaro @BomberosNunoa trabaja en Emergencia por caída de Avioneta en calle de condominio. Valle Aconcagua, comuna de Peñalolén, detrás de Jumbo Peñalolén. Se reportan 4 lesionados. https://t.co/YGpmSrHFz0 — Jorge D’Alençon (@j_dalencon) November 21, 2026

De acuerdo con los primeros antecedentes, la aeronave habría presentado problemas en su tren de aterrizaje, aunque las circunstancias del accidente aún no han sido esclarecidas.

Según informó Radio ADN, la avioneta pertenecería al Club Aéreo del Personal de la Policía de Investigaciones (PDI). Entre los cuatro lesionados habría tres funcionarios policiales y un civil.

Desde la Municipalidad de Peñalolén señalaron a La Tercera que los afectados presentarían lesiones leves y que un vehículo habría resultado dañado. Hasta el momento, no se reportan viviendas afectadas.

En el grupo de familia comparten algunas imágenes recientes del accidente de avioneta, que cayó al interior de condominio Barrio Los Valles de @penalolen. https://t.co/HMa3eWAosU — Nicolás Pimentel (@NPimentelP) November 21, 2026

Las causas del accidente y la propiedad de la aeronave aún no han sido confirmadas oficialmente.