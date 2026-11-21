Una emergencia aérea se registró durante la tarde de este sábado en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, luego de que una avioneta terminara en plena vía pública en un sector residencial.

El incidente ocurrió en el sector de Valle Casa Blanca Norte, hasta donde fueron despachadas cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa para atender la emergencia.

Se cayó una avioneta en Peñalolén https://t.co/YNwroHJHvx — Susan Salvaje (@griscafeclaro) November 21, 2026

De acuerdo con los primeros antecedentes recogidos por T13, la aeronave habría presentado problemas en su tren de aterrizaje, aunque las circunstancias del accidente aún no han sido esclarecidas.

Según informó Radio ADN, la avioneta pertenecería al Club Aéreo del Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y el incidente habría dejado cuatro personas lesionadas: tres funcionarios policiales y un civil.

En el grupo de familia comparten algunas imágenes recientes del accidente de avioneta, que cayó al interior de condominio Barrio Los Valles de @penalolen. https://t.co/HMa3eWAosU — Nicolás Pimentel (@NPimentelP) November 21, 2026

La central de emergencias rectificó el reporte inicial, descartando que se tratara de una caída de la aeronave.