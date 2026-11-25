La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el informe de la comisión mixta del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, dejando el primer erario fiscal del gobierno del Presidente José Antonio Kast a un paso de completar su tramitación legislativa.

La votación se produjo luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ofreciera reponer las partidas pendientes y negociar ajustes, lo que permitió resolver por unanimidad buena parte de las diferencias en la comisión mixta.

Durante el debate, el oficialismo valoró los acuerdos alcanzados, mientras que desde la oposición cuestionaron la propuesta original del Ejecutivo y atribuyeron a las movilizaciones sociales la restitución de fondos.

El diputado del Partido Nacional Libertario (PNL) Pier Karlezi manifestó su rechazo a la reposición de las asignaciones para expresidentes, cuya administración pasará del Senado a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), bajo la fiscalización de la Contraloría.

Sitios de memoria y polémica por Pinochet

La discusión también estuvo marcada por un enfrentamiento entre parlamentarios a propósito del financiamiento de los sitios de memoria, para los cuales la comisión mixta restituyó $1.879 millones.

El diputado socialista Daniel Manouchehri cuestionó duramente a los sectores de derecha que reivindican al dictador Augusto Pinochet.

En respuesta, la diputada independiente de la bancada UDI Macarena Santelices defendió su figura y le dedicó un saludo por su natalicio: “Por lo demás, feliz cumpleaños, presidente Augusto Pinochet”, lo que provocó incidentes en el hemiciclo.

Tras su aprobación en la Cámara, el proyecto quedó en manos del Senado, cuya sesión para resolver el último trámite legislativo fue convocada para las 16:00 horas.