La profesora investigadora en Bioética de la Universidad del Desarrollo (UDD) e integrante del Departamento de Ética del Colegio Médico, Sofía Salas, cuestionó la revisión de las normas sobre hormonización de niños, niñas y adolescentes trans anunciada por el Ministerio de Salud, tras las presiones del Partido Nacional Libertario (PNL).

La colectividad del excandidato presidencial Johannes Kaiser anunció incluso que impulsaría una acusación constitucional contra la ministra de Salud, May Chomali, si se mantenían los recursos destinados a estos tratamientos.

Desde la cartera señalaron que la revisión se desarrollará “conforme al sentido de la indicación presentada por el Ejecutivo, considerando en este análisis la mejor y más reciente evidencia científica disponible”.

Al respecto, Salas manifestó en Al Pan Pan de El Mostrador: “Yo lamento que sea una discusión política en vez de que sea una discusión eminentemente técnica de las sociedades científicas, de los expertos en esta materia”.

La investigadora cuestionó las diferencias que establecería la propuesta entre quienes actualmente reciben tratamientos hormonales y quienes buscan acceder a ellos.

“Siempre requiere supervisión clínica que estén dentro del sistema de salud y cuando tú ves una propuesta que los que ya están siguen recibiendo, pero los nuevos no, crean como dos categorías de personas”, sostuvo.

En esa línea, advirtió sobre las consecuencias de restringir el acceso a estos tratamientos en el sistema público, mientras se mantiene su disponibilidad en el privado.

“Los que tienen recursos van a poder ir al sistema privado y los que no, van a comprar en las ferias libres van a autoadministrarse fármacos sin ninguna supervisión, entonces yo creo que eso también tiene riesgos de salud física y de salud mental que no son menores”, señaló.

Salas planteó que el centro de la discusión debe ser cómo proteger la salud sexual, reproductiva y mental de los menores trans que se encuentran en tratamientos con bloqueadores de la pubertad.

“¿En negarles el acceso a la terapia hasta que sean mayores de edad, o en casos seleccionados, que puedan recibirla a partir de los 16 años, previo obviamente a evaluación?”, preguntó.

La especialista también advirtió sobre las consecuencias de interrumpir el acceso a estos tratamientos: “El no dar terapia, también es una decisión que implica riesgo en temas de salud mental”.

Respecto de los antecedentes científicos que deberían orientar la revisión anunciada por el Minsal, Salas sostuvo que la evidencia respalda el acompañamiento de los menores trans dentro del sistema sanitario.

“Yo diría que la evidencia más robusta sugiere precisamente lo contrario, que aquellos niños que están dentro de un sistema de salud que los valida, que los apoya, que no los discrimina, donde tienen acceso a lo que ahora es la pubertad y eventualmente a hormonas cruzadas, tienen menos riesgo de, por ejemplo, ideación suicida”, afirmó.