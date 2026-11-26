El editor general de El Mostrador, Héctor Cossio, abordó los descuelgues al interior del Partido de la Gente (PDG) ante la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuestionando las contradicciones entre el discurso de la colectividad y el comportamiento de sus parlamentarios.

“La frase que mejor explica este comportamiento parlamentario del PDG es recordar la célebre frase de Carlos Caszely cuando dijo ‘no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso’”, señaló en conversación con Al Pan Pan de El Mostrador.

Cossio sostuvo que la actuación de la bancada se aleja de los principios que la propia colectividad reivindica.

“Sus acciones, el comportamiento parlamentario que tiene la bancada del PDG dista mucho de lo que dicen representar. ¿Qué dicen representar? Un partido de centro que no son ni comunachos ni fachos”, afirmó.

“Un partido que define, debería definir sus políticas a partir del sentido común. ¿Qué es lo que dice el sentido común o ha registrado en las últimas encuestas sobre el tema pedófilos y el caso Rabat? Que hay una amplia mayoría de gente que condena y le parece indignante que a través de la vía administrativa este Gobierno haya rebajado de penas a abusadores sexuales, a violadores de sus propios hijos”, agregó.

El periodista también cuestionó el papel que ha desempeñado Franco Parisi en medio de la discusión sobre el libelo acusatorio.

“En ese escenario tenemos a un Franco Parisi, que siempre, sabemos, es un candidato, siempre actúa desde ese podio del candidato, más que desde el líder de un partido político, como uno debería esperarlo, siempre actúa el candidato”, manifestó.

Cossio apuntó a eventuales negociaciones entre el PDG y el Gobierno, cuyo contenido, señaló, se desconoce.

“Cuando uno empieza a ver que finalmente el comportamiento de los políticos del Partido de la Gente se aleja de ese sentido común, y empieza a negociar, se convierte en un partido que busca clientela política al interior”, sostuvo.

Respecto de dichas negociaciones, añadió: “Puertas cerradas, lo desconocemos también. Se va a saber probablemente el día lunes cuando van a hacer pública su posición”.