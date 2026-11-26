Congreso despacha Sala Cuna Universal tras ocho años de tramitación

El Senado despachó a ley el proyecto de Sala Cuna Universal, que extiende el beneficio a trabajadores dependientes e independientes y elimina la obligación que recaía sobre las empresas con 20 o más trabajadoras. La reforma establece un fondo financiado mediante una cotización del 0,30 % de las remuneraciones imponibles, a cargo de los empleadores públicos y privados. En cadena nacional, el Presidente José Antonio Kast celebró el acuerdo y reconoció el trabajo de las administraciones de Sebastián Piñera y Gabriel Boric. Durante la votación, parlamentarias de oposición plantearon reparos respecto del financiamiento, los copagos y las garantías de calidad de los establecimientos.

Congreso despacha el primer Presupuesto del gobierno de Kast

El Congreso Nacional concluyó la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027, luego de que la Cámara y el Senado aprobaran el informe de la comisión mixta. El acuerdo entre el Gobierno y la oposición permitió restituir recursos destinados a sitios de memoria, programas de salud, educación y seguridad municipal. Las diferencias entre el Ejecutivo y los parlamentarios habían obligado a resolver en una comisión mixta las discrepancias surgidas durante la discusión del erario fiscal. Tras el despacho, el Presidente José Antonio Kast destacó los acuerdos alcanzados con la oposición e instó a su gabinete a acelerar la gestión de cara al primer aniversario de su administración.

PDG sigue sin definir su posición frente a la acusación constitucional contra Rabat

A cuatro días de la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, la bancada del Partido de la Gente (PDG) continúa sin adoptar una posición común. Esto, pese a que Franco Parisi aseguró que, de haber estado en el lugar del Presidente José Antonio Kast, habría removido al secretario de Estado. Las licencias médicas de las diputadas Pamela Jiles y Zandra Parisi complican los cálculos de la oposición, mientras el Partido Nacional Libertario busca mantener unidos sus ocho votos. La discusión del libelo está prevista para el próximo lunes 30 de noviembre en la Sala de la Cámara de Diputados.

Republicanos y Chile Vamos chocan por la conformación de una coalición de gobierno

El diputado republicano Agustín Romero generó críticas en Chile Vamos tras descartar la posibilidad de conformar una coalición política con Renovación Nacional, la UDI y Evópoli. Sus declaraciones fueron cuestionadas por Katherine Martorell, de RN, y Juan Antonio Coloma, de la UDI. El jefe de bancada de Republicanos, Benjamín Moreno, aclaró que la posición de Romero no representa al conjunto de sus parlamentarios y manifestó su disposición a trabajar con otros sectores. La controversia se produce mientras el Presidente José Antonio Kast sostiene reuniones con bancadas oficialistas y Chile Vamos continúa a la espera de una convocatoria del Mandatario.

Cancillería confirma ciberataque contra sus sistemas informáticos

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que sus sistemas informáticos fueron objeto de un ciberataque ocurrido hace algunas semanas, revelado por la Unidad de Investigación de El Mostrador. La cartera aseguró que el incidente fue detectado y neutralizado, que sus plataformas funcionan con normalidad y que no se ha interrumpido la prestación de sus servicios. El diputado socialista Nelson Venegas anunció que oficiará a Cancillería para solicitar antecedentes respecto del alcance de la vulneración. Hasta ahora, el Ministerio no ha informado públicamente qué tipo de información pudo quedar expuesta ni la identidad de los responsables del ataque. La cartera mantiene labores de vigilancia para detectar nuevos intentos de acceso no autorizado.

Iansa pone fin a la producción de azúcar de remolacha nacional después de 73 años

Empresas Iansa anunció el término definitivo de la elaboración de azúcar a partir de remolacha chilena, después de 73 años de actividad. La compañía continuará participando en el mercado azucarero, pero dejará de utilizar esta materia prima nacional. La decisión tiene como antecedente el anuncio de mayo pasado, cuando informó que dejaría de recibir remolacha en su planta Cocharcas, en San Carlos, desde la temporada 2026-2027. Solo en Ñuble, más de dos mil hectáreas estaban destinadas a este cultivo. Los agricultores habían rechazado las alternativas crediticias y de reconversión productiva ofrecidas por el Ministerio de Agricultura.

Caso Pirata Gate: formalizan hoy a 11 detenidos por investigación de fraude en Coquimbo

El Juzgado de Garantía de Coquimbo realizará este jueves, a las 08:30 horas, la audiencia de formalización de 11 detenidos en el denominado caso Pirata Gate. Entre ellos se encuentran el exalcalde Marcelo Pereira y el vocalista de Los Viking’s 5, Pedro Barraza. La Fiscalía investiga delitos de fraude al fisco, lavado de activos, asociación criminal y enriquecimiento ilícito, relacionados con contrataciones y pagos municipales efectuados entre 2019 y 2021. El perjuicio fiscal investigado asciende a, al menos, 632 millones de pesos. Durante la audiencia, el Ministerio Público detallará las imputaciones y solicitará medidas cautelares. [*]

Estudio estima que licencias médicas breves en el sector público disminuirían un 52 %

La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) estimó que establecer dos días iniciales sin remuneración reduciría en un 52 % las licencias médicas de hasta cinco días en el sector público. De acuerdo con el estudio, los días de reposo asociados a estas licencias disminuirían un 49 %, mientras que el gasto correspondiente se reduciría un 27 %. La investigación también identificó incentivos económicos para extender los permisos médicos hasta los 11 días. Actualmente, en el sector privado, una licencia de diez días da derecho al pago de siete, mientras que una de 11 días se paga íntegramente. Se trata de una estimación y no de una modificación legal aprobada.

Alemania mantiene su respaldo militar a Ucrania pese a la oposición ciudadana

El canciller alemán, Friedrich Merz, defendió ante el Parlamento la continuidad de la asistencia militar a Ucrania. El proyecto presupuestario para 2027 contempla 11.600 millones de euros destinados a ese país y un gasto total en defensa de 139 mil millones de euros, un 28 % superior al de este año. Un estudio de la Fundación Körber señala que el 54 % de los alemanes se opone a mantener el suministro de armamento a Kiev. Tanto Alternativa para Alemania (AfD) como el partido de izquierda Die Linke cuestionaron el incremento del gasto militar. Merz argumentó que respaldar a Ucrania contribuye a garantizar la seguridad europea.

Venezuela revela que su deuda pública equivale al 242 % de su PIB

El Gobierno venezolano informó que su deuda pública alcanza los 237.500 millones de dólares, equivalentes al 242 % de su producto interno bruto (PIB). El Ministerio de Economía y Finanzas reconoció que el endeudamiento es insostenible y permanece en una situación prolongada de impago. Entre las obligaciones figuran 110.100 millones de dólares en bonos internacionales y otros 67.300 millones correspondientes a compromisos no financieros de la petrolera estatal PDVSA. La administración de Delcy Rodríguez busca establecer las condiciones para reestructurar sus pasivos y recuperar el acceso a financiamiento internacional.