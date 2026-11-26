El Gobierno del Presidente José Antonio Kast se anotó un triunfo este jueves, luego de que el pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechazara el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por 47 diputados de oposición contra el proyecto que flexibiliza el traspaso de establecimientos educacionales municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

La decisión del TC elimina el obstáculo jurídico que impedía la promulgación íntegra del proyecto, despachado por el Congreso el pasado 9 de noviembre. La iniciativa modifica la Ley 21.040, promulgada en 2017 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que dio inicio al proceso de desmunicipalización de la educación pública.

Los parlamentarios opositores impugnaron cinco disposiciones del proyecto, particularmente aquellas que facilitan la permanencia de los municipios como sostenedores educacionales. A juicio de los requirentes, la iniciativa debilita el carácter excepcional de dicha posibilidad y podría generar desigualdades entre comunidades escolares.

El pleno estuvo integrado por su presidenta, María Pía Silva, y los ministros Daniela Marzi, Nancy Yáñez, Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera, Catalina Lagos, Héctor Mery, Marcela Peredo y Mario Gómez.

El organismo no informó la distribución de los votos y precisó que la sentencia, correspondiente a la causa Rol N° 18.274-26-CPT, será expedida dentro del plazo legal establecido en el artículo 67 de su Ley Orgánica Constitucional.

Celebración del Gobierno y reparos del magisterio

La ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró la decisión y defendió los cambios impulsados por el Ejecutivo.

“A nosotros no nos obsesiona un calendario ni una agenda de traspaso”, sostuvo la secretaria de Estado, quien aseguró que el objetivo es garantizar condiciones adecuadas para la transición al nuevo sistema.

Por su parte, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien expuso durante las audiencias públicas realizadas por el TC, celebró la resolución y calificó la ofensiva de los diputados del Frente Amplio como una “maniobra antidemocrática”.

En la vereda contraria, el Colegio de Profesores calificó la decisión como “muy preocupante”. Su presidente, Mario Aguilar, había advertido ante el tribunal sobre las consecuencias de flexibilizar las exigencias a los municipios, particularmente en materia de calidad educativa y deudas previsionales con los docentes.

Una carrera contra el reloj

La iniciativa permite reprogramar, por única vez, la entrada en funcionamiento de los 12 SLEP que aún no han sido creados, con plazo máximo hasta 2030, además de aplazar hasta por un año el traspaso de establecimientos a servicios locales que no estén preparados para recibirlos.

Asimismo, flexibiliza los requisitos para que los municipios puedan solicitar la postergación del traspaso. Para ello, deberán acreditar un buen desempeño financiero y cumplir al menos una de tres condiciones relativas a calidad educativa, evolución de la matrícula o asistencia escolar.

Los municipios que obtengan la postergación podrán conservar la administración de sus establecimientos mientras exhiban mejores resultados educativos y financieros que el SLEP correspondiente, manteniendo 2035 como plazo máximo.

Actualmente, 36 de los 70 servicios locales contemplados en la reforma administran sus establecimientos, mientras que 177 comunas todavía no concretan el traspaso.

Con la resolución del TC, la atención se concentra ahora en la promulgación y publicación de la ley antes del próximo martes 1 de diciembre, fecha límite para que los municipios cuyo traspaso está previsto para enero de 2027, entre ellos Ñuñoa y Rengo, puedan solicitar su postergación.