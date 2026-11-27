El exfiscal regional de Aysén Carlos Palma Guerra fue absuelto hoy por el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Coyhaique de la acusación formulada en su contra por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de haber cometido el delito de “revelación de secretos”, por haber enviado un chat que contenía una escucha telefónica al abogado Luis Hermosilla, en octubre de 2022.

De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, en resolución unánime (causa rol 114-2026), el tribunal –integrado por los magistrados Patricio Zúñiga Valenzuela (presidente), Pablo Freire Gavilán y Luis Briones Paredes (redactor)– tras la deliberación de rigor, decretó la absolución de Palma Guerra, al no lograr los acusadores acreditar, más allá de toda duda razonable, que la información que le remitió al abogado Luis Edgardo Hermosilla Osorio estuviese sujeta a reserva o secreto.

“Conforme a tales hechos, la controversia del juicio radicó en determinar si la información comunicada revestía, al momento de su entrega, el carácter de secreta, elemento normativo común e indispensable en las figuras penales propuestas por ambos acusadores”, plantea el acta de deliberación.

La resolución agrega “que, para resolver lo anterior, el tribunal tuvo presente en primer lugar, que el 18 de octubre de 2022 la fiscal María Inés Núñez Briso dispuso el alzamiento del secreto de la investigación, solicitando al Juzgado de Garantía el levantamiento de la confidencialidad, lo que fue autorizado el 19 de octubre, según lo que se acreditó con la prueba documental nro. 3 de la defensa y declaración de la referida fiscal como testigo”.

Asimismo, quedó claro que la audiencia desarrollada el 20 de octubre de 2022 tuvo carácter público, sin que se constara alguna restricción de publicidad.

“En este contexto, adquirió especial relevancia establecer si la remisión del archivo de audio fue anterior o posterior a la reproducción de su contenido en la referida audiencia pública”, releva el veredicto.

Para el tribunal, en la especie “aun cuando se analizara la temporalidad de los mensajes propuesta por los acusadores, la prueba de cargo fundada principalmente en los registros de WhatsApp, contenidos en los otros medios de prueba nro. 3 y 4 del Ministerio Público, extraídos del teléfono del contacto ‘Luis Hermosilla’ (con huso horario UTC+0) no logró acreditar con certeza la hora local del envío”.

La resolución agrega que la conversión horaria, propuesta por los acusadores “no logra subsanar de forma fehaciente las falencias técnicas informadas por el perito Cristián Medina Rojas, ni descartar razonablemente la secuencia de acontecimientos descrita por el testigo Álvaro Pérez, de modo que subsiste una duda razonable sobre la corrección de las marcas de tiempo registradas en la mensajería instantánea”.

Por tanto: “los antecedentes examinados impiden descartar razonablemente la hipótesis planteada por la defensa, consistente en que el acusado obtuvo y remitió el archivo de audio con posterioridad a la reproducción de su contenido en la audiencia pública celebrada ante el Juzgado de Garantía”, según indica el acta, la cual agrega que “tampoco se acreditó un grave daño a la causa pública, el cual no puede derivarse únicamente de la investidura del acusado o de eventuales infracciones administrativas”.

“En consecuencia, al no haberse acreditado la concurrencia de los referidos elementos típicos con el estándar de convicción exigido por el artículo 340 del Código Procesal Penal, procede absolver al acusado de ambas imputaciones”, concluyeron los sentenciadores.

La audiencia de comunicación de la sentencia –que será redactada por el magistrado Briones Paredes– quedó fijada para las 15:55 horas del lunes 7 de diciembre próximo.

Cabe indica que actualmente Palma enfrenta otra acusación, luego de que un excolaborador del senador José Calisto dijera que este pagó 14 millones de pesos a Palma por intervenir en una causa judicial, imputación que el expersecutor dijo que era falsa.