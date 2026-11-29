• Una querella contra el exoficial de la PDI Leoncio Oporto Duhart lo acusa de haber solicitado $20 millones a Leslie Córdova Vega para sacarla de una investigación policial. Oporto negó la acusación y señaló que la considera falsa, indicando que evaluará las acciones a seguir junto a sus abogados.

• Oporto fue condenado en julio de 2026 a casi cinco años de cárcel, con el beneficio de la libertad vigilada, por asociación criminal, cohecho pasivo impropio, revelación de secreto, tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia ilegal de municiones. La investigación en Arica estableció que consultó en el sistema “Brain” de la PDI órdenes de detención contra integrantes de “Los Kussy boys”, información que transmitió a otro exPDI, Claudio Solans, quien posteriormente la reenvió a Buddy Miranda, miembro del grupo. Solans depositó $2,2 millones a Oporto.

• La querella de Leslie Córdova señala que a fines de 2024 Buddy Miranda la contactó para advertirle de la supuesta búsqueda de un funcionario policial. Según su denuncia, se reunió con Miranda y Oporto, quien le habría solicitado $20 millones para sacarla de la investigación. Córdova se negó a pagar. Su abogado, Sebastián Vargas, afirma que ella entregó los antecedentes en una declaración de abril de 2026 y que posteriormente presentó una querella por cohecho pasivo propio y revelación de secreto.

• La acusación también se relaciona con la investigación denominada “Operación Tráiler”, que comenzó tras un robo con intimidación a un contenedor en San Bernardo, perpetrado en junio de 2023 por delincuentes apoyados por dos carabineros en servicio activo. Los abogados de 12 imputados solicitaron la nulidad de la investigación por la condena del funcionario, mientras fuentes de la Fiscalía Occidente señalaron que la causa no podría “caerse” por las conductas atribuidas a Oporto.

• El exoficial, por su parte, negó a El Mostrador haber incurrido en alguna conducta ilegal respecto de Oporto, aseverando que todo lo se le imputaba era falso, por lo cual indicó que se encuentra estudiando la situación junto a sus abogados.

Sigue leyendo en El Mostrador