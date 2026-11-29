Un escenario de poca fiabilidad de José Antonio Kast es el que describe la última edición de la encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research. La medición de noviembre integró por primera vez una pregunta sobre la credibilidad del Mandatario (“¿Qué tan creíble consideras al presidente José Antonio Kast?”), la que recogió que solo un 17,9 % le encuentra creíble, mientras que un 62,2 % cree que es poco o nada creíble.

Por segmentos, la proporción que considera creíble al presidente es mayor en el grupo socioeconómico ABC1 (29,9 %) y entre personas de 51 años o más (22,2 %), y menor en el segmento D-E (13,6 %) y entre quienes tienen entre 31 y 40 años (10,9%). Entre los partidarios del gobierno la cifra llega al 70,9%, entre los independientes al 8,2% y entre los opositores al 2,0.

Mismo escenario respecto de la confianza en Kast: un 62,2 % expresó poca o nada confianza en su gestión, un punto porcentual más que en la medición de octubre y 23,3 % más que en diciembre de 2025, mientras que solo un 16,6 expresó que su confianza era mucha o total.

Plan de 100 días desfondado

Consultados sobra la confianza en el anuncio del Gobierno de reducir el desempleo en los próximos cien días, los encuestados sostuvieron un escenario de poco respaldo. El 21,4% declara mucha confianza o confianza, el 20,5% una confianza mediana y el 58,1% poca o ninguna confianza.

Respecto de la utilidad de que el Gobierno se fije plazos de este tipo para mostrar resultados, el 21,1% los considera muy útiles o útiles, el 18,7% algo útiles y el 60,2% poco o nada útiles.

Nueva baja en la aprobación

Activa también consultó por la aprobación hacia el Presidente, lo que constató una nueva baja: solo el 21,4 % expresó respaldo a la conducción de José Antonio Kast al Gobierno, una variación de 0,7 % respecto de octubre. La cifra de aprobación corresponde al valor más bajo registrado por el actual Gobierno en la serie de Pulso Ciudadano; el más alto fue 47,5%, en la primera medición de marzo 2026

En tanto, su desaprobación llegó al 66, 5 % y disminuyó en un punto respecto de octubre.