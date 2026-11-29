[Lo+Leído] Benjamín Salas: el candidato de Kast a cargo internacional que le pagaba a Hermosilla
La candidatura de Salas para integrar la Comisión de Derecho Internacional de la ONU abrió un flanco al Gobierno de Kast. El exasesor de Piñera aparece en la investigación del caso Nombramientos, por gestionar pagos irregulares a Luis Hermosilla, y en la querella de capítulos de Antonio Ulloa.
• Benjamín Salas Kantor apareció en la investigación de la arista “Agencia de Nombramientos” tras la declaración de Luis Hermosilla ante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. Salas y Andrés Sotomayor eran los encargados de entregar dinero en efectivo a Hermosilla y Samuel Donoso por trabajos que realizaban a petición del expresidente Sebastián Piñera.
• En mensajes de WhatsApp del 14 de diciembre de 2020, Salas aludió a pagos trimestrales a Hermosilla. El abogado declaró el 27 de agosto que nunca emitió boletas de honorarios, que los pagos se entregaban en efectivo y alcanzaban unas 100 UF mensuales, y que provenían de La Moneda por orden de Piñera, como retribución por gestiones judiciales junto a Samuel Donoso. Señaló que Andrés Chadwick o Benjamín Salas les informaron de esos pagos.
• Salas también aparece en conversaciones sobre nombramientos judiciales y en la querella de capítulos contra el exmagistrado Antonio Ulloa, destituido e inhabilitado por cinco años para ejercer funciones públicas. Según el documento, Hermosilla realizó gestiones con Héctor Mery Romero y Benjamín Salas para favorecer el nombramiento de Ulloa en la Corte de Apelaciones de Santiago. En marzo de 2021, Salas consultó a Hermosilla por un candidato y este respondió que Antonio Ulloa era la mejor opción.
• El Presidente José Antonio Kast propuso a Salas para representar a Chile en la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas para el periodo 2028-2032, candidatura que el abogado anunció en LinkedIn. Salas actualmente se desempeña como asistente especial del presidente de la Corte Internacional de Justicia, Yūji Iwasawa, en La Haya, y su nominación ha generado reticencias por sus vínculos con los pagos a Hermosilla y su aparición en la querella contra Ulloa.
• Salas publicó una carta en El Mercurio sobre la libertad de navegación hacia las Islas Malvinas, sosteniendo que Chile ha respetado los derechos soberanos argentinos y que la libertad de navegación no contradice la soberanía territorial. Su postura fue cuestionada por Jaime Ravinet, siete excomandantes en jefe de la Armada, Ximena Fuentes y Francisco Orrego Bauzá. Además, su trayectoria como asesor internacional de Piñera fue cuestionada por el viaje presidencial a Cúcuta en 2019 y por un episodio relatado por Roberto Ampuero en sus memorias, en el que el excanciller señaló que se distanció de Salas.