• Benjamín Salas Kantor apareció en la investigación de la arista “Agencia de Nombramientos” tras la declaración de Luis Hermosilla ante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. Salas y Andrés Sotomayor eran los encargados de entregar dinero en efectivo a Hermosilla y Samuel Donoso por trabajos que realizaban a petición del expresidente Sebastián Piñera.

• En mensajes de WhatsApp del 14 de diciembre de 2020, Salas aludió a pagos trimestrales a Hermosilla. El abogado declaró el 27 de agosto que nunca emitió boletas de honorarios, que los pagos se entregaban en efectivo y alcanzaban unas 100 UF mensuales, y que provenían de La Moneda por orden de Piñera, como retribución por gestiones judiciales junto a Samuel Donoso. Señaló que Andrés Chadwick o Benjamín Salas les informaron de esos pagos.

• Salas también aparece en conversaciones sobre nombramientos judiciales y en la querella de capítulos contra el exmagistrado Antonio Ulloa, destituido e inhabilitado por cinco años para ejercer funciones públicas. Según el documento, Hermosilla realizó gestiones con Héctor Mery Romero y Benjamín Salas para favorecer el nombramiento de Ulloa en la Corte de Apelaciones de Santiago. En marzo de 2021, Salas consultó a Hermosilla por un candidato y este respondió que Antonio Ulloa era la mejor opción.

• El Presidente José Antonio Kast propuso a Salas para representar a Chile en la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas para el periodo 2028-2032, candidatura que el abogado anunció en LinkedIn. Salas actualmente se desempeña como asistente especial del presidente de la Corte Internacional de Justicia, Yūji Iwasawa, en La Haya, y su nominación ha generado reticencias por sus vínculos con los pagos a Hermosilla y su aparición en la querella contra Ulloa.

• Salas publicó una carta en El Mercurio sobre la libertad de navegación hacia las Islas Malvinas, sosteniendo que Chile ha respetado los derechos soberanos argentinos y que la libertad de navegación no contradice la soberanía territorial. Su postura fue cuestionada por Jaime Ravinet, siete excomandantes en jefe de la Armada, Ximena Fuentes y Francisco Orrego Bauzá. Además, su trayectoria como asesor internacional de Piñera fue cuestionada por el viaje presidencial a Cúcuta en 2019 y por un episodio relatado por Roberto Ampuero en sus memorias, en el que el excanciller señaló que se distanció de Salas.

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