¿Bajan o no los peajes?

No hay plazo que no se cumpla, aunque eso no se aplica a algunas de las promesas que ha hecho el Gobierno. El 28 de mayo y por encargo del Presidente, Sebastián Piñera, se le pidió al entonces ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, que en un plazo máximo de un mes negociara con las concesionarias una baja en el precio de los peajes.

La petición sorprendió, pues existen antecedentes, incluso de demandas contra el Estado, por la renegociación de contrato de concesiones. También hubo voces críticas que señalaron que ésto no le iba a salir gratis al Estado, en el sentido que las concesionarias buscarían, de algún modo, compensar el ajuste.

El anuncio había sido a modo de “ultimátum”, pues el Gobierno le exigió a las autopistas llegar con una propuesta. Esto, considerando el alza fija de 3,5% que se les permite, más inflación.

Pero, pasados casi tres meses -ya que se extendió la negociación- no hay novedades respecto al acuerdo. Al cumplirse el primer plazo de la negociación, el subsecretario del MOP, Lucas Palacios, señaló que “si no fuera posible alcanzar condiciones óptimas en la negociación, extenderemos el plazo hasta que ello ocurra, siempre considerando la instrucción presidencial”.