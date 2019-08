La otra guerra de la leche

El mercado de la alimentación esta revolucionado: las demandas por un mercado más saludable pero también más sustentable están siendo adheridas, no solo por consumidores jóvenes, sino de todas las edades.

Y un nuevo actor se suma a la "guerra" de leche, que ha involucrado debates, como por ejemplo, el de grandes marcas acusando a algunos productos de ser sucedáneos o reconstituidos.

En medio del debate, la firma que fue financiada por Jeff Bezos, fundada por chilenos, The Not Company, se sumó al mercado lácteo lanzando The Not Milk, la primera leche creada con un algoritmo que permitió reemplazar su textura y sabor solo con ingredientes vegetales.

La leche que creó el robot -bautizado como Giuseppe- es libre de lactosa, transgénicos, colesterol, gluten, soya y contiene ingredientes como agua, proteína de arveja, azúcar, fibra de achicoria, aceite de coco, piña, repollo, sabor natural, aceite de girasol, fibra de acacia, goma gellan, fosfato de calcio, sal, fosfato dipotásico, EDTA, stevia, vitamina D2 y vitamina B12.

El desarrollo del producto fue complejo, pues las cabezas tras Not Company han explicado que los alimentos que recrean deben tener todas las propiedades que tiene el original, como su sabor, textura y en el caso de la Not milk, vaporizarla o usarla en otras preparaciones.