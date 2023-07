El sistema “feudal” por el que millones en Inglaterra no son propietarias del terreno de sus casas

En muchos casos, esta renta es simbólica: un “grano de pimienta”, una metáfora utilizada en la ley inglesa referirse a un pago en efectivo muy pequeño.

“Ha creado desajustes sistemáticos de poder que no benefician a los compradores. Es algo que no tiene cabida en una sociedad moderna”, asegura Zoltaniecka.

Un sistema medieval

Falta de transparencia

“Es muchísimo dinero. En el caso del seguro, los dueños de la tierra me envían la factura sin ningún tipo de transparencia. No me dicen si es una tarifa competitiva ni cuánto dinero ganan en comisión. No me dicen nada”, explica Joe.