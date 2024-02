En qué está la imputación de intencionalidad del contraalmirante Muñoz

A mediodía del viernes 2 de febrero comenzó un incendio forestal en el complejo Las Tablas de la Reserva Lago Peñuelas. Al pasar de las horas el viento había impulsado el siniestro hasta las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Valparaíso y Viña del Mar, convirtiéndose en la mayor tragedia de los últimos años, solo comparable con el terremoto de 2010, por la cantidad de personas muertas. Esa noche el Presidente Gabriel Boric decretó Estado de Excepción por catástrofe y con ello designó como Jefe de la Defensa Nacional (Jedena) al contraalmirante Daniel Muñoz Miranda. Un hombre con amplia experiencia en situaciones similares. Ya había cumplido las mismas funciones en los siniestros del Biobío en 2022.

La mañana del sábado 3 apareció con su ropa de campaña y, a través del bando N°1, asumió la jefatura y minutos después despachó los bandos 2, 3, 4, 5 y 6 destinados a decretar toque de queda para Quilpué, Limache, Villa Alemana y Viña del Mar; prohibir el transporte de combustibles, las reuniones de más de 50 personas (que deben ser autorizadas excepto matrimonios, funerales y celebraciones religiosas) y prohibir vuelos de drones, respectivamente. En los días siguientes —hasta el cierre de esta nota— ha renovado el toque de queda y se han agregado bandos sobre restricción vehicular y la prohibición de ingreso de vehículos particulares a ciertas zonas afectadas, entre otras medidas.

Pero la polémica vino tras un fin de semana de horror, con miles de casas consumidas, personas fallecidas y otras decenas desaparecidas, cuando el contraalmirante Muñoz declaró en radio ADN: “Hay indicios de que en los orígenes de estos mega incendios, hay patrones de comportamiento de que hubo una planificación, algo orquestado y organizado (…) la PDI y el Ministerio Público están investigando estos casos”.

Sin embargo, hasta ahora, solo hubo dos personas detenidas por sospecha en los alrededores del jardín Botánico, pero pronto quedaron en libertad y sin cargos. Han pasado 10 días y las acusaciones del contraalmirante aun no se comprueban, cada vez que se le ha consultado, no ha explicado el estado de las pesquisas. Quizás sea una investigación ultrasecreta o simplemente una teoría del Jefe de Defensa Nacional.

Muñoz tiene fama de duro y de hablar vehementemente. En 2022, como Jefe de Defensa Nacional en la Región del Biobío, tras un ataque incendiario en Contulmo, declaró: “A estos delincuentes los vamos a perseguir, los vamos a encontrar y los vamos a detener, haciendo uso de todas nuestra capacidades”.

A la semana tuvo diferencias con el subsecretario Manuel Monsalve al señalar: “No me atrevería a asegurar que (la situación) les permita a los turistas llegar” a la zona.

Monsalve respondió entonces: “No son buenas declaraciones, no son buenas señales, y nuestro objetivo es el contrario: que la gente pueda ir a la Provincia de Arauco, ir a la Región de la Araucanía, transitar por la Ruta 5 Sur de manera segura. Me parece que las declaraciones (de Muñoz) son equivocadas, y no van en el sentido correcto respecto al objetivo de tanto el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, las policías y el Gobierno”.

En mar y en tierra

Muñoz Miranda nació en Santiago, estudió en el colegio San Gaspar e ingresó a la Escuela Naval, donde se graduó como guardiamarina en 1992. Además de ingeniero naval electrónico es magíster en Ciencias Navales y Marítimas y posee una maestría en Gestión Organizacional.

Tras 14 años a bordo —pasando por las unidades “Almirante Montt”, los destructores “Almirante Latorre” y “Almirante Cochrane”, PFG-08 “Ministro Zenteno”, el buque escuela “Esmeralda”, entre otra naves—, y ya en tierra, ejerció como jefe de la Misión Naval de Chile en Londres y como agregado de Defensa de Chile en el Reino Unido.

Ha sido Director de Bienestar Social de la Armada, Jefe de la Defensa Nacional para las Provincias de Arauco y Bío Bío (2022) y comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval. Y en 2022 ascendió a contraalmirante.

Hoy es Director de Recuperación de Unidades de la Armada. Pero mientras esté como Jedena,( máximo 90 días prorrogables), es “la” autoridad militar de la zona. Está al mando de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública. Controla la entrada, salida y el tránsito de la zona. Establece condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público. Imparte directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en el área, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública. Y es el encargado de difundir por los medios de comunicación las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población, entre otras atribuciones.