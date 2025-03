Milei y Cristina K tienen nuevo round en X tras sanciones de EE.UU. a expresidenta argentina

Las sanciones que anunció el gobierno estadounidense este viernes contra la expresidenta argentina Cristina Kirchner (2007-2015) y el exministro de Planificación Federal Julio de Vido por su “participación en importantes actos de corrupción durante su mandato público”, no pasaron desapercibidas –de seguro– en la Casa Rosada.

Para dar contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó en un comunicado que la Administración de Donald Trump determinó que tanto Cristina K y De Vido, así como sus familiares inmediatos, sean inelegibles para entrar en Estados Unidos. De acuerdo con la nota, ambos “abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples tramas de soborno relacionadas con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares al Gobierno argentino”.

Pocos minutos pasaron de este anuncio para que el presidente argentino, Javier Milei, reaccionara a través de la red social de Elon Musk. Lo curioso es que utilizó el mismo formato con el que Cristina se refiere él: “CHE Cristina… Fin”.

Unos cincuenta minutos después, la exmandataria respondió por la misma vía, pero no fue tan escueta. En su caso subió un posteo en el que replicaba el posteo de Milei: “¿Será por una cripto estafa? Porque, la verdad, no hice ninguna cripto estafa en Estados Unidos ni en ningún otro lado. Y mi hija, menos. ¿Mi hijo habrá abusado sexualmente de alguna periodista o escritora en la tienda más cara de Nueva York? ¿O habrá sobornado a alguna prostituta norteamericana para que no diera a conocer que había contratado sus servicios porque lo perjudicaría en su campaña? Tampoco… Ninguna de las dos”.

Ese fue el primer párrafo de una respuesta larga que terminó con una alusión a que Milei tuvo que pedir ayuda para perjudicarla:

“P/D: Che… ‘Economista experto en crecimiento con o sin dinero’… y en cripto estafas… ¡Como te duele lo que te digo, eh!

No pudiste contenerte y saliste a postear enseguida dejando todos los dedos marcados que fue un pedido tuyo.

A vos solito no te da la nafta… ni en la economía, ni en la política. Por eso salís a pedir ayuda al Fondo Monetario y a Trump… SE NOTA MUCHO, MILEI!

P/D2: El 24 de marzo todos a marchar, que a Videla y a Massera nunca les prohibieron ingresar a EEUU”.

pic.twitter.com/OEEKHweXyZ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 21, 2025

La sanción de EE.UU. es la primera en que es sancionado un exmandatario argentino por causas de corrupción. “Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para beneficio propio. Estas designaciones reafirman nuestro compromiso de combatir la corrupción global, incluso en las más altas esferas de gobierno”, agregó Marco Rubio en el comunicado oficial.