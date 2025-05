Las brutales críticas de “decanos” de la prensa de Nueva York contra Trump

Síntesis generada con OpenAI

The New York Times y The New Yorker publicaron duros textos por los primeros 100 días del segundo mandato de Trump. El NYT acusó al presidente de llevar al país por caminos peligrosos y de usar cada hora en el poder para imponer su agenda. The New Yorker, en una columna de David Remnick, criticó con dureza dos reuniones clave: con Zelensky y con Bukele. Respecto de esta, dijo que la escena de Trump sonriendo al dictador centroamericano había sido “repulsiva”.

Desarrollado por El Mostrador