El vínculo DC de Alberto Larraín con Pía Mundaca, la jefa de campaña de Carolina Tohá

La conocida conversación entre el Presidente Boric y la psiquiatra Josefina Huneeus sobre su exesposo, el médico Alberto Larraín fundador de ProCultura y del grupo Cardumen, integrado hace casi más de 10 años por entonces jóvenes promesas de la DC, encendió las alarmas en el comando de la abanderada del socialismo democrático, Carolina Tohá.

El motivo de la preocupación es el estrecho vínculo entre la jefa de campaña, Pía Mundaca, y el psiquiatra Larraín en la DC. Mundaca y Larraín tienen una larga historia en común; ambos militaron en el sector de Carolina Goic en la DC, integraron el grupo Cardumen -formado por la denominada G35 del partido-, y habrían sido parte de “Techo para Chile”. “Se les vio juntos realizando proyectos en Magallanes, una de las ciudades donde ProCultura se instaló”, aseguran en el entorno de Tohá.**

De hecho, en el PPD aseguraron que hace poco más de 10 años, Mundaca era la mano derecha de Larraín en una serie de proyectos con ONGs. Y advierten: “Mundaca no milita en el PPD, era DC y se acercó al Frente Amplio igual que Larraín, a quien conoce de un Techo para Chile”.

“Ambos hijos de padres DC, son muy cercanos al alcalde de Renca, Claudio Castro (ExDC), al gobernador Claudio Orrego y a la exsenadora Carolina Goic. Incluso, fueron articuladores de su campaña presidencial en 2017, con su derrota renunciaron al partido y se acercaron al Frente Amplio. Y en Punta Arenas se acercaron a Boric”, dicen en el comando de Tohá.

**Nota de la Redacción 1: Con posterioridad a la publicación de este artículo, Pía Mundaca envió una aclaración a este medio en la que descarta haber tenido relación cercana con Alberto Larraín y menos haber coincidido con él en alguna ONG. A continuación, el texto íntegro de su aclaración:

“Conocí a Alberto Larraín cuando entré a militar a la DC, jamás en la fundación Techo, y solo fuimos parte del mismo espacio político. Jamás fui su cercana ni menos su mano derecha, y nunca he trabajado en proyectos con él, ni en ninguna ONG. Quisiera agregar que es imposible que se me haya visto realizando proyectos en Magallanes, puesto que nunca he visitado la región”.

***Nota de la Redacción 2: Cabe hacer presente que antes de la publicación de esta nota se le consultó a Pía Mundaca sobre la naturaleza de su relación con Alberto Larraín, pero no contestó.