Ruda pelea entre FA y PS por actuaciones en un cortometraje de campaña de Tohá que critica a Boric

Una sabrosa pelea entre el Frente Amplio y el Partido Socialista generó un cortometraje de propaganda electoral, a favor de su candidata presidencial Carolina Tohá, para Instagram, protagonizado por los 11 diputados de la bancada del PS. El llamativo video incluso fue comentado por la cantante y opinóloga Patricia Maldonado, pese a ser una reconocida adherente de la oposición.

Los 11 legisladores realizan una parodia del filme Intensamente y ocho emociones -miedo, desagrado, aburrimiento, enojo, vergüenza, envidia, ansiedad y alegría- dentro de la cabeza del diputado Juan Santana, “cuya actuación está para un Oscar”, comenta una legisladora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diputadas y Diputados Socialistas (@diputadosps)

La historia parte cuando Nelson Venegas le pregunta a su par Santana, en la entrada del Congreso: “¿Y por qué Carolina Tohá? (…) Ella ya gobernó y este Gobierno se ha equivocado tanto”. Entonces la mente de su compañero comienza a buscar respuestas en las emociones. Y cada una de éstas comienza a dar motivos. El primero es el diputado Raúl Leiva en el papel de Miedo, que aborda 68 leyes y luego su par Leo Soto interpretando a Desagrado dice “por favor que no haga un video de una embarazada rompiendo bolsa”.

Pero los roles de los legisladores Daniel Manouchehri, Daniel Melo y Arturo Barrios – como Enojo, Vergüenza y Ansiedad- destacan entre los que causaron mayor encono en el Frente Amplio. Las frases que causaron mayor ira fueron; “Tohá es la única que puede derrotar a la derecha” de Manouchehri; “Ella fue parte del gobierno pero vino a arreglar las cosas. Sin ella, el Gobierno hubiese sido un completo desastre. No debería dar vergüenza decirlo”, de Melo. “Ella no pasó con su pyme del centro a la izquierda, de la izquierda a la ultraizquierda, de la ultraizquierda a la derecha. No pasó nada”, de Barrios.

Los congresistas del Frente Amplio, Andrés Giordano, Lorena Fries, Emilia Schneider, Claudia Mix y Maria Francisca Bello hicieron rudos comentarios en la cuenta de la bancada socialista. Los cuales fueron respondidos con mayor brusquedad por Manouchehri y Melo.

“Increíble tanta crítica al gobierno, desentendiendose, cuando el PS ha estado desde el principio en espacios muy importantes. Hacienda, Defensa (hasta hace poco) y SEGPRES. Ni hablar de los otros ministerios del Socialismo Democrático. Una cosa es la campaña, otra la mentira y el oportunismo”, comentó la diputada Emilia Schneider en la publicación.

Fríes agregó: “Les faltó la audacia. Fueron parte del gobierno desde el primer día, y ahora salen con este video lleno de descalificaciones y mentiras. Y la camaradería? Y el respeto? Usan las mismas formas de la derecha: oportunismo, fake news y golpes bajos. Así no se hace campaña. Francamente digno de Sin Filtros. Uffff”.

Y Giordano comentó: “¿Y no invitaron a Fidel Espinoza? Porque sin duda agarraron la vibra. Estas son precisamente las formas que han ido bajando la aprobación de su candidata. La desesperación no puede llevarles a ocupar los propios conceptos de la derecha. El domingo es importante, pero el lunes más”.

“Increíble el llanterio del Frente Amplio por un video. Se construyeron políticamente a punta de críticas —muchas veces injustas y bastante más duras que este video— contra el socialismo democrático. Y cuando les tocó gobernar, terminaron haciendo exactamente lo mismo que cuestionaban. Ahora, además, sacan a relucir – de manera bien rasca— los cargos que supuestamente “nos dieron en el gobierno”. La verdad es simple: sin el socialismo democrático – esas mismas personas que tanto critican— este gobierno no habría durado ni un año”, retrucó Manouchehri.