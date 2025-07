La última salida de madre de Matthei: “¡Hace rato que me vienes hueveando!”

Un nuevo incidente -a garabato limpio- protagonizó la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, según informó Interferencia. De acuerdo con dicho medio, el hecho aconteció el 4 de julio pasado en una reunión que Matthei sostuvo en Temuco con miembros del gremio “Agricultores unidos”, que reúne a productores agrícolas de todo el centro sur del país.

La nota explica que uno de los tópicos del encuentro era la queja de los agricultores respecto de los abusos de las grandes empresas hacia ellos, que imponen precios muy bajos a los pequeños y medianos agricultores.

No obstante, “la recepción de Matthei no fue positiva para el gremio”, argumenta la nota, por lo cual uno de los presentes le preguntó si creía que ganaría las elecciones “si no conoce la realidad del país”.

Tras ello, la candidata planteó que las grandes empresas del sector tenían costos muy elevados que a veces no se conocían, lo que ejemplificó diciendo que la viña Concha y Toro es uno de los sponsors publicitarios del Manchester United de Inglaterra, lo que generó duras reacciones de los agricultores, uno de los cuales le espetó que decir eso era una barbaridad.

Sin embargo, otro le indicó que “lo que pasa es que usted no asume que tiene un conflicto de intereses, porque su esposo era director de Concha y Toro”, en referencia al economista Jorge Desormeaux Jiménez, quien fue miembro del directorio de la viña controlada por las familias Guilisasti y Larraín, la más grande del país y uno de los principales productores de vino del continente.

Ante ello, de acuerdo a lo que asistentes al encuentro relataron a Interferencia, la representante de la derecha más tradicional perdió el control y gritó, entre otras cosas, “¡¿Ustedes que soy huevona, que no conozco la realidad del país?!”, para luego decirle a la persona que antes había cuestionado sus posibilidades electorales: “¡Hace rato que me vienes hueveando!”

El medio contactó sobre el particular al gremio, donde no quisieron emitir comentarios sobre el particular, mientras que en el comando de Matthei señalaron (sin desmentir o confirmar el hecho) que “fue una reunión muy productiva. La candidata tomó nota de los comentarios de los agricultores y, de hecho, hizo referencia a sus reclamos en diversas ocasiones. La reunión culminó en muy buenos términos”.