Rusia declara “indeseable” a Reporteros Sin Fronteras

El ministerio ruso de Justicia declaró a la organización no gubernamental de defensa de la prensa Reporteros Sin Fronteras (RSF) “indeseable”, lo que equivale a su prohibición de facto, en plena represión de toda disidencia en Rusia.

Según una lista oficial publicada en la página web del ente, RSF pasa ahora a formar parte de las organizaciones “extranjeras cuyas actividades se consideran indeseables” en territorio ruso.

En Rusia declarar una organización como “indeseable” equivale en la práctica a vetar sus actividades, ya que expone a las personas que trabajan para ella o la financian a graves procesos judiciales, incluidas penas de prisión.

Creciente represión de los críticos y la disidencia en Rusia

Desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, las autoridades rusas intensificaron considerablemente la represión de las voces disidentes y han encarcelado a cientos de personas y prohibido decenas de organizaciones y medios de comunicación.

RSF, con sede en Francia, denuncia regularmente estas violaciones a la libertad de expresión y presta ayuda a periodistas perseguidos en Rusia. En su sitio de internet, lamenta que “la casi totalidad de los medios independientes” hayan sido prohibidos en Rusia, bloqueados y/o declarados “agentes extranjeros u organizaciones indeseables”.

El régimen de Vladimir Putin elaboró por primera vez una lista de organizaciones “indeseables” en 2015. Actualmente, incluye más de 250 organismos, entre ellos las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional y Greenpeace, así como varios medios de comunicación.