¿Un gobierno socialista? Trump anuncia que EE.UU. compró el 10% de Intel

“Esto no se trata realmente de fortalecer a Intel, se trata de tomar control sobre ella y tal vez hacer más dinero”, señaló Robert Atkinson, presidente de la Fundación de Tecnología Informática e Innovación.

Fondo soberano de inversión

Si tener activos del Estado en compañías privadas es una maniobra inusual para el gobierno de EE.UU., eso no es exactamente raro en otras partes. China y Rusia invierten fuertemente en sus compañías nacionales. Incluso las democracias europeas tienen una historia de apoyar lo que consideran como industrias clave, como la aeroespacial, comunicaciones y energía.

El martes, el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, esbozó una estrategia similar, comentando que EE.UU. está considerando adquirir acciones en las empresas contratistas de defensa y municiones.

“Lockheed Martin percibe 97% de sus ingresos del gobierno federal”, indicó. “Si estamos añadiendo valor fundamental a tu negocio, creo que es justo que Donald Trump piense en el pueblo estadounidense”.

Otro asesor económico de Trump, Kevin Hassett, sugirió un plan más extenso: que este tipo de intervenciones gubernamentales son el primer paso hacia la creación de un fondo soberano de inversión.

El presidente ha elogiado frecuentemente los fondos de inversión dirigidos por otras naciones, como China y las monarquías del Golfo, como medios efectivos de generar ingresos para el gobierno.

Mientras que no ha presionado al Congreso para que autorice formalmente la creación de un fondo de EE.UU., el modelo de inversión en Intel podría ofrecer una ruta alternativa sin la supervisión y regulación que acompañaría un acta legislativa.

“Estoy seguro de que en algún momento habrá más transacciones, si no en esta industria, en otras”, vaticinó Hassett.

La “acción de oro” del gobierno en la empresa siderúrgica US Steel que se negoció como parte de la compra japonesa de la compañía, la tajada de las ganancias en las ventas anticipadas de microchips de Nvidia y AMD a China, y la promesa de inversión extranjera en las industrias estadounidenses podrían aportar más activos para dicho fondo.

“Corea del Sur entregará a Estados Unidos US$350.000 millones por inversiones que son propiedad y están controladas por Estados Unidos y seleccionadas por mí, como presidente”, escribió Trump en Truth Social el mes pasado.

El silencio de sus adeptos

Aunque Trump frecuentemente se jacta de sus habilidades para negociar y su conocimiento financiero, Richard Stern, del centro de investigación conservador Heritage Foundation, opinó que el control del Estado pocas veces iguala el resultado del mercado libre capitalista.

“Aún cuando fuere el mayor genio de los negocios que jamás haya existido, la verdad es que parte de lo que hace a los negocios tan exitosos es que las personas involucradas son especialistas. Conocen ese negocio, ese producto, ese campo”, resaltó Stern.

“Ningún ser humano puede ser universalmente perfecto en el manejo de todo negocio de toda industria en el planeta”, concluyó.