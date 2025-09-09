Trump y su Departamento de Guerra, una idea polémica y costosa

El presidente republicano no puede cambiar oficialmente el nombre sin presentar una legislación al Congreso. Mientras tanto, esta orden autorizará al Pentágono y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a utilizar los títulos “Departamento de Guerra” y “secretario de Guerra” en la correspondencia oficial y las comunicaciones públicas, según un documento de la Casa Blanca.

Pete Hegseth debería tomar las medidas legislativas y ejecutivas necesarias para que este cambio de nombre sea permanente. Una medida que permitiría a Donald Trump dejar su huella en la mayor organización del Gobierno federal de Estados Unidos y que probablemente costaría cientos de millones de dólares.

“Una fuerza ofensiva”

El cambio de nombre se anunció hace varios días. “Todos aprecian el increíble historial de éxito que tuvimos cuando este departamento se llamaba anteriormente Departamento de Guerra”, declaró el presidente estadounidense a la prensa el 25 de agosto. “Luego pasó a llamarse Departamento de Defensa”.

Pete Hegseth, al quien Donald Trump se ha referido repetidamente como el “secretario de Guerra”, también expresó opiniones similares y afirmó que la medida reflejaría un cambio cultural más amplio dentro del Pentágono. “Ganamos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no gracias al Departamento de Defensa, sino gracias al Departamento de Guerra”, declaró en una entrevista con ‘Fox News’ el miércoles. “Como dijo el presidente, no somos solo una fuerza defensiva, somos una fuerza ofensiva”.

“Hemos restaurado el espíritu guerrero en el departamento. Queremos guerreros, gente que sepa cómo aniquilar al enemigo”, insistió. “No queremos contingencias interminables ni una defensa simple. Creemos que las palabras, los nombres y los títulos importan. Por eso estamos trabajando con la Casa Blanca y el presidente en esto. Estén preparados”.

El regreso de un antiguo nombre

El Departamento de Guerra se creó en 1789, el mismo año en que entró en vigor la Constitución de los Estados Unidos. Como señala el ‘New York Times’, “el nombre se mantuvo durante más de 150 años, durante los cuales Estados Unidos libró guerras contra Reino Unido, España, México y Filipinas, así como la Guerra de Secesión. También luchó contra los nativos americanos”. El país también participó en ambas guerras mundiales bajo este nombre.

En 1947, la administración del presidente Harry S. Truman creó una organización única llamada el Establecimiento Militar Nacional para agrupar las diversas ramas de las fuerzas armadas bajo la dirección del Secretario de Defensa. Dos años después, una ley del Congreso la denominó Departamento de Defensa.

Entrevistado por el ‘New York Times’, Richard H. Kohn, profesor emérito de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, afirmó que el cambio de nombre de 1949 “reflejaba las responsabilidades ampliadas del departamento, que incluían la lucha bélica, la política exterior, la inteligencia y, sobre todo, la seguridad nacional”.

En la era de la emergente amenaza nuclear, el nuevo nombre también reflejaba el énfasis en la prevención de guerras, subraya el historiador militar. “Se trataba de dejar claro a los adversarios de Estados Unidos y al resto del mundo que el propósito de Estados Unidos no era librar una guerra, sino defender a Estados Unidos”.

Donald Trump no está de acuerdo. El presidente estadounidense, quien ya había planteado la posibilidad de un cambio de nombre en junio, dijo que el nombre se eligió inicialmente por razones de “corrección política”.

La mayoría de los ministerios de defensa

En la mayoría de los países del mundo, el organismo gubernamental responsable de implementar la política militar se denomina actualmente Ministerio de Defensa o Ministerio de Defensa Nacional. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los estados involucrados en el conflicto cambiaron su nombre de Ministerio de Guerra a Ministerio de Defensa. Este fue el caso, en particular, de Italia en 1947.

En Reino Unido, entre 1946 y 1964, cinco departamentos de estado desempeñaron estas funciones: el Almirantazgo, el Ministerio de Guerra, el Ministerio del Aire, el Ministerio de Aviación y, anteriormente, el Ministerio de Defensa. Estos departamentos se fusionaron posteriormente para limitar las rivalidades entre servicios y actualmente se conocen como el Ministerio de Defensa.

En Francia, al igual que en Estados Unidos, este organismo se denominó Ministerio de Guerra entre 1791 y 1946. Posteriormente, sufrió numerosos cambios de nombre. En 1948, se convirtió en el Ministerio de Defensa Nacional. Diez años más tarde, al inicio de la Quinta República, se creó el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Volvió a ser el Ministerio de Defensa Nacional en junio de 1969 bajo el liderazgo de Michel Debré, pero volvió a llamarse Ministerio de las Fuerzas Armadas en el gobierno siguiente. En mayo de 1974, sufrió otro cambio para convertirse en el Ministerio de Defensa.

Pero en 2017, Francia se destacó al volver a llamarse “Ministerio de las Fuerzas Armadas”. En aquel momento, ‘Libération’ declaró que este “cambio de nombre no es insignificante”. “Dentro del Estado Mayor, los altos mandos lo consideran una toma de control soberana.

El presidente de la República, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es responsable de defender la integridad del territorio y la seguridad de la nación. Un rol en el que el nuevo jefe de Estado se ha deslizado rápidamente multiplicando los símbolos”, explicó el diario, refiriéndose al inicio del mandato del presidente Emmanuel Macron.

Un abismo financiero

Estos cambios de nombre, que buscan principalmente ser simbólicos, tienen un alto costo. El cambio que busca Donald Trump requerirá la actualización de diversos documentos, membretes, letreros y otros artículos utilizados no solo por el Pentágono, ubicado cerca de Washington D. C., en Arlington, Virginia, sino también por las instalaciones militares estadounidenses en todo el mundo.

Como señala el ‘Washington Post’, bajo la administración Biden, un proyecto para renombrar instalaciones militares en homenaje a los confederados de la Guerra Civil costó más de 60 millones de dólares, según la comisión responsable. Tras la reelección de Donald Trump, Pete Hegseth revirtió gran parte de este proyecto.

Entre los críticos que se han pronunciado desde el anuncio, Brad Bowman, director sénior del Centro de Poder Militar y Político de la Fundación para la Defensa de las Democracias, señaló que «la supremacía militar estadounidense ya se ha erosionado» y que el cambio de nombre “no cambiará eso”.

“Las considerables sumas gastadas en nuevos carteles, pancartas y membretes podrían ser mejor invertidas si pudieran garantizar que nuestros combatientes cuenten con el entrenamiento y las armas necesarias para cumplir las misiones asignadas y regresar a casa con sus familias”, insistió al ‘Washington Post’.

Artículo adaptado de su original en francés*