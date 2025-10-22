Las mujeres africanas que son llevadas con engaños a las fábricas de drones rusos

El Gobierno sudafricano ha abierto una investigación y emitido una advertencia a sus ciudadanos después de que Rusia fuera acusada de hacer falsas promesas para reclutar a mujeres jóvenes de toda África para trabajar en fábricas de ensamblaje de drones.

Varias ‘influencers’ sudafricanas que fueron empleadas por el programa Alabuga Start de Rusia pidieron disculpas tras viajar a la región y realizar videos promocionales.

Según investigaciones de fuentes abiertas, a las mujeres se las coaccionó para ensamblar drones kamikaze Shahed-136 en una zona peligrosa que ha sido bombardeada repetidamente por Ucrania, bajo la falsa promesa de trabajos en hostelería.

Mujeres de entre 18 y 22 años fueron engañadas para viajar a la Zona Económica Especial de Alabuga, en la república rusa de Tartaristán, donde se las utiliza para ensamblar drones Shahed-136 de diseño iraní, en un área que es objetivo de ataques aéreos de Ucrania.

Les están vendiendo el falso sueño de viajar y de un trabajo legítimo. “Estas mujeres están siendo usadas como peones en el juego de guerra de Putin”, dijo a France 24 Spencer Faragasso, investigador sénior del Institute for Science and International Security (ISIS).

“Se enfrentan a riesgos para sus vidas porque, al fin y al cabo, se trata de un objetivo militar legítimo y ellas se están involucrando en una guerra activa”.

ISIS, una institución no gubernamental que monitorea el programa nuclear de Irán, se interesó por Alabuga cuando una delegación iraní viajó allí en enero de 2023.

Alabuga es un gran emplazamiento industrial con historial de manufactura, pero sin experiencia en ensamblaje de drones. Cuando el fabricante ruso de drones Albatross LLC también viajó al lugar al mismo tiempo que la delegación iraní, Fargasso dijo que “la coincidencia era demasiada”.

ISIS utilizó métodos de investigación de código abierto, incluido el rastreo de publicaciones en redes sociales y la revisión de imágenes satelitales, para descubrir la construcción de fábricas de drones y dormitorios en Alabuga.

Rusia ha sufrido escasez de mano de obra no cualificada debido a su guerra en Ucrania. Para encontrar nuevas reclutas más baratas, puso en marcha el programa Alabuga Start, dirigido a mujeres de 18 a 22 años, principalmente de África pero también de Sudamérica y el sur de Asia. Se focaliza en países con alto desempleo, como Sudáfrica, donde la tasa entre mujeres jóvenes es del 57%.

Representantes del programa visitaron la escuela secundaria Beyers Naude, en Soweto (Johannesburgo), en abril, ofreciendo a los estudiantes vuelos gratis a Rusia, camisetas de Alabuga y la promesa de futuras oportunidades laborales si se unían.

El sitio web de Alabuga señala que las reclutas reciben formación y luego trabajan en hostelería o construcción, sin mencionar la fabricación de armamento. “Cuando llegan a Alabuga, la mayoría sufre un duro despertar. Y hemos estimado que al menos el 90% de estas mujeres son asignadas a trabajar en la fábrica de drones Shahed-136”, dijo Fargasso. “Les están mintiendo y engañando para que hagan algo que no se corresponde con la realidad”.

ISIS ha rastreado al menos tres ataques contra la Zona Económica Especial desde abril de 2024, incluido un ataque aéreo a un dormitorio que alojaba a mujeres reclutadas por el programa Alabuga Start.

“No nos sorprendería ver más ataques en Alabuga, dada la importancia del sitio”, afirmó Fargasso.

Fargasso instó a los países a tomar medidas para evitar que sus ciudadanos viajen a Alabuga, para no exponerse a “sanciones secundarias por parte de Estados Unidos o de la UE y sus aliados”.

“Al fin y al cabo, se trata de una instalación de producción de guerra y es una entidad sancionada”, dijo Fargasso.

Las influencers piden disculpas

El programa Alabagu Start empleó a ‘influencers’ sudafricanas como parte de su campaña de marketing para reclutar jóvenes de su país. Varias influencers, algunas con millones de seguidores, fueron llevadas a Alabuga e hicieron videos promocionales entrevistando a trabajadoras que luego publicaron en sus redes sociales a cambio de dinero.

Una de ellas fue Cyan Boujee, que publicó un video para sus 1,7 millones de seguidores en TikTok alentando a la gente a unirse a Alabuga.

Tras acumularse acusaciones de trata de personas, falsas promesas de empleo y esclavitud moderna por parte de medios como Associated Press y Bloomberg, el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica (DIRCO) emitió una advertencia a las mujeres jóvenes al solicitar trabajos en línea.

El director general adjunto de DIRCO, Clayson Monyela, confirmó a France 24 que la presencia del programa Alabuga Start en Sudáfrica está bajo investigación.

Tras el creciente rechazo, las influencers que promocionaron el programa retiraron sus publicaciones y pidieron disculpas públicamente. “He estado callada porque estaba esperando a que el programa publicara un comunicado en mi nombre”, dijo Cyan Boujee en un video. “La trata de personas es un asunto muy, muy serio. Y no apoyo eso. Creo que esto es una gran lección para mí y para todas las demás influencers”.

“Tenía cuatro videos más para publicar en mi TikTok e Instagram y solo me iban a pagar después de publicar”, añadió.

La influencer, cuyo nombre real es Honour Zuma, dijo que los representantes de Alabuga le habían mostrado videos de otras personalidades de Internet promocionando el programa, lo que la convenció de trabajar con ellos. Afirma que desconocía las condiciones que supuestamente enfrentan las trabajadoras en Alabuga cuando viajó allí.