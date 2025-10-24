¿Por qué es controversial la demolición del ala este de la Casa Blanca?

El 20 de octubre se vio maquinaria de construcción de gran tamaño rompiendo las paredes del ala este de uno de los símbolos más grandes de Estados Unidos y la sede presidencial de la nación.

Las obras buscan desmantelar esta parte de la Casa Blanca que históricamente ha albergado oficinas de la primera dama, un teatro y una entrada para visitantes que recibe a mandatarios extranjeros.

De acuerdo a información proporcionada por la Administración republicana hace unas semanas, el ala este de la sede del Ejecutivo sería “separada de manera sustancial” de su edificio principal. Sin embargo, como constatan ahora las imágenes difundidas al respecto, la estructura principal de la Casa Blanca sí se verá afectada.

¿Cuál es el motivo de la demolición? Un deseo del presidente, Donald Trump. Un funcionario de la Presidencia confirmó a ‘The Washington Post’, en condición de anonimato, que las obras vistas el lunes son para construir un salón de baile, un proyecto cuyo principal promotor es el mandatario estadounidense.

Trump: “Será hermoso”

Levantar el salón de baile anhelado por Trump tendrá un costo estimado de más de 250 millones de dólares, que serán pagados por el republicano y otros “patriotas”, tal y como afirmó él mismo el pasado julio.

“Será hermoso”, aseguró el presidente, quien agregó que éste “no interferirá con el edificio actual”. Por el contrario, “estará cerca, pero sin tocarlo. Y le rinde un respeto total al edificio existente, del que soy un gran admirador. Es mi favorito”, puntualizó Trump.

Se sabe que el nuevo salón tendrá unos 8.000 metros cuadrados de superficie y contará con una capacidad de hasta 900 personas. La empresa encargada de materializar el proyecto es la constructora Clark, responsable de proyectos emblemáticos de la capital estadounidense como el estadio Capital One Arena y el parque L’Enfant Plaza.

El diseño, por su parte, corresponde a la firma McCrery Architects, que conservará el estilo neoclásico estadounidense que predomina en la Casa Blanca.

El ala este fue construida en 1942 durante la Administración de Franklin D. Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial, sobre un búnker para uso del presidente en caso de emergencia.

Hasta ahora, el complejo se veía en ocasiones sobrepasado por la cantidad de empleados, visitantes e invitados del mandatario estadounidense que deseaban asistir a sus eventos.

Dicho eso, no se trata de la primera modificación bajo el mandato de Trump. El multimillonario republicano ha realizado importantes cambios estéticos en la Casa Blanca como la ornamentación dorada para el Despacho Oval y el renovado jardín de rosas al estilo de sus clubes de golf.

El rechazo demócrata: “No es su casa”

Mientras Trump se mantiene firme en su decisión, el sector demócrata y opositor del actual Gobierno no tardó en criticar el salón de baile del republicano.

La líder demócrata Hillary Clinton publicó este martes por la mañana un reproche a la demolición. “No es su casa. Es la tuya. Y la está destruyendo”, escribió Clinton en sus redes sociales.

Una postura respaldada por otros demócratas, como el senador de Nueva Jersey, Andy Kim, quien calificó de “repugnante” el proyecto de construcción.

“Quería compartir esta foto de mi familia junto a una parte histórica de la Casa Blanca que Trump acaba de demoler hoy. No necesitábamos un salón de baile financiado por multimillonarios para celebrar a Estados Unidos”, apuntó Kim.