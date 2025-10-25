¿Cuál es el objetivo final de Trump en Venezuela?

A fecha de 23 de octubre, identificamos 10 buques militares estadounidenses en la región, entre los que se incluyen destructores lanzamisiles, buques de asalto anfibio y petroleros para reabastecer a los buques en el mar.

No es ningún secreto que la administración estadounidense, en particular el secretario de Estado, Marco Rubio, desea ver derrocado a Maduro.

A principios de este año, Rubio le dijo a Fox News que Maduro es un “dictador horrible” y, cuando se le preguntó si exigía su salida del gobierno venezolano, añadió: “Vamos a trabajar en eso”.

Pero, incluso para críticos abiertos de Maduro como Rubio, es difícil pedir explícitamente un cambio de gobierno con el respaldo del ejército.

La oposición venezolana lleva tiempo apelando a las Fuerzas Armadas para que se desvinculen de Nicolás Maduro.

Donald Trump hizo campaña contra un posible cambio de gobierno en Venezuela en 2016. Entonces, prometió “dejar de correr para derrocar regímenes extranjeros”. De modo más reciente condenó la participación en “guerras eternas”.

A pesar de eso, varios hitos han marcado las tensiones entre ambos países.

Por ejemplo, la embajada de Estados Unidos en Caracas fue cerrada durante la primera presidencia de Trump en 2019.

Y, tras las últimas elecciones generales de julio de 2024, Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela.

Esos comicios fueron ampliamente rechazados a nivel internacional, así como por la oposición en Venezuela, al no considerarlos ni libres ni justos.

El Consejo Nacional Electoral anunció a Maduro como vencedor, pero a día de hoy no hizo públicas las actas que avalan este resultado.

Estados Unidos aumentó a US$50 millones la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, un incentivo para que los miembros de su círculo más cercano y leal lo entreguen. Pero esto no ha dado lugar a ninguna deserción.

José Ignacio Hernández, profesor venezolano de Derecho y asociado sénior del centro de estudios de seguridad nacional CSIS, afirma que US$50 millones “no son nada” para las élites venezolanas.

En un estado rico en petróleo como Venezuela, las posibilidades de ganar dinero de modos no lícitos son muchas.

Por poner un ejemplo, el exdirector del Tesoro Alejandro Andrade ganó US$1.000 millones en sobornos antes de ser condenado en Estados Unidos por lavado de dinero.

Muchos analistas coinciden en que el ejército venezolano sería clave para cualquier cambio de poder, pero apuntan que, para volverse contra Maduro y derrocarlo, probablemente querrían garantías de inmunidad judicial.

Hernández añade: “Pueden pensar que, de una forma u otra, ellos también están involucrados en actividades delictivas”.

Michael Albertus, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago y autor de numerosas publicaciones sobre América Latina, no está convencido de que ni siquiera una recompensa de US$500 millones pueda persuadir al círculo íntimo de Maduro para que lo entregue.

“Los líderes autoritarios siempre sospechan incluso de su círculo más cercano y, por eso, crean mecanismos para vigilarlos y garantizar su lealtad”, afirma.

Las sanciones económicas impuestas a Venezuela han empeorado la ya grave crisis económica y social, pero no han logrado persuadir a las figuras de alto rango para que se vuelvan contra su presidente.

Más allá de las drogas

Donald Trump declaró que el movimiento de efectivos militares en la región es por su guerra declarada contra los narcotraficantes y afirmó que uno de los barcos atacados por Estados Unidos el 16 de octubre “estaba cargado principalmente con fentanilo”.

Pero el fentanilo se produce principalmente en México, no en América del Sur, y entra en Estados Unidos por la frontera sur.

“No se trata de drogas. Pero él ha adoptado el discurso de la oposición venezolana de que esto no es solo una dictadura, sino un régimen criminal”, indica Sabatini.