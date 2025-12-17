Control de expectativas con cronómetro: Kast activa el tic-tac para todo Chile

Con un reloj en cuenta regresiva, José Antonio Kast inauguró la Oficina del Presidente Electo (OPE) y su sitio web (ope.cl). Días, horas y minutos avanzan hacia el 11 de marzo. No es un detalle estético: es una señal política.

El mismo recurso que el entonces candidato utilizó en campaña para advertir a los inmigrantes irregulares que su tiempo en Chile se agotaba, hoy se proyecta sobre todo el país, con múltiples objetivos en juego. Esto, mientras el plan de aterrizaje de Kast en La Moneda apunta, en paralelo, a contener y recalibrar las expectativas.

Y es que en el entorno del Presidente electo reconocen que en campaña se inflaron expectativas y ahora buscan aterrizarlas.

Ese realismo explica el énfasis en el “Gobierno de emergencia” y en los primeros 90 días de mandato. Un documento de cerca de 60 páginas consignado por Ex-Ante detalla medidas acotadas, muchas de ellas administrativas o reglamentarias, pensadas para mostrar control, orden y autoridad desde el primer día. Nada de grandes reformas estructurales por ahora. Gestos, señales y anuncios cuidadosamente dosificados antes del 11 de marzo.

De hecho, su primer discurso tras conocer los resultados del domingo no solo marcó un cambio de tono frente al actual oficialismo –pidiendo respeto–, sino que también buscó esa moderación. “El cambio no es de un día para otro”, afirmó Kast.

“Vamos a tener un año duro, muy duro, porque las finanzas del país no están bien. Y los estamos invitando a una travesía para recuperar esos valores esenciales para una vida correcta y sana. Pero eso no va a ser fácil. Requiere el compromiso y el esfuerzo de todos”, fue parte del discurso del republicano.

Pero, mientras la OPE se define como una “Oficina para Escuchar a Chile”, con un formulario abierto para recoger propuestas ciudadanas, lo que primero observa el visitante no son ideas: es el tic-tac del reloj.

Si el reloj fue eficaz en campaña, como Mandatario electo puede volverse en su contra: cada segundo que corre también acorta el margen para cumplir promesas que hoy el propio comando intenta moderar.