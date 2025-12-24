Condenan a duras penas a soldados que masacraron a cuatro niños en Ecuador

Un tribunal ecuatoriano condenó ayer a 11 militares a 34 años y ocho meses de cárcel por la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes, de entre 11 y quince años, a quienes detuvieron irregularmente en diciembre de 2024 en Guayaquil y que días después fueron hallados calcinados y con heridas de bala.

Para otros cinco soldados, que se acogieron a una cooperación eficaz (delación premiada), los jueces dictaminaron treinta meses de cárcel; mientras que un teniente coronel que estaba procesado como cómplice fue absuelto de los cargos.

#AHORA | #CasoMalvinas: en la Unidad Judicial Albán Borja, se reinstala la audiencia de juicio contra 17 militares por presunta #DesapariciónForzada. Hoy, el Tribunal dará a conocer su decisión sobre la responsabilidad de los procesados en el delito imputado por #FiscalíaEc. pic.twitter.com/VVw5lIh2r1 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 22, 2025

El tribunal aceptó así el pedido que había hecho la Fiscalía para 16 de los 17 procesados, a quienes también se les impuso una multa de 376.000 dólares y una indemnización económica de 10.000 dólares para las familias de los menores.

Asimismo, la corte ordenó a los involucrados ofrecer disculpas públicas y que se publique un extracto de la sentencia en el mayor medio de circulación nacional.

El trágico caso que sacudió a Ecuador y la región

Los hechos se remontan al 8 de diciembre de 2024, cuando Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo salieron a jugar un partido de fútbol en el sur de la ciudad costera y nunca regresaron.

Esa noche un desconocido se contactó con la familia Arroyo y puso a Ismael al teléfono. Su padre relató esa llamada a medios.

Los militares “se bajaron como locos, nos persiguieron, hicieron disparos al aire, nos maltrataron y nos dejaron botados”, dijo el joven, según la versión de Luis Arroyo.

Más tarde, los familiares recibieron dos ubicaciones a través de WhatsApp, una de ellas en la localidad de Taura, donde hay una base militar. La otra cerca de una camaronera. En otra llamada posterior, un anónimo aseguró a la familia que “la mafia se los llevó”.

El 24 de diciembre, luego de que la Justicia determinara que hubo una “desaparición forzada”, fueron hallados cuatro cuerpos en una zona de manglares, cerca de la base militar de Taura, según medios locales.

En un video, difundido por la Asamblea Nacional, se observó cómo un grupo de militares subía a uno de los niños a una camioneta, mientras lo golpeaban, a la vez que otro permanecía boca abajo en el vehículo.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, aseguró que el hecho ocurrió mientras los uniformados atendían un pedido de auxilio por un robo. La Fiscalía señaló entonces que no había pruebas que sustentaran esa versión.

Posteriormente, fueron hallados los cuerpos “destruidos e incinerados”, lo que dificultó en un inicio su identificación.

Los familiares de los desaparecidos fueron llamados el día de Navidad para presentarse en la morgue de Guayaquil y tras una comparación de ADN, la Fiscalía confirmó el 31 de diciembre de 2024 que los cadáveres correspondían a los menores desaparecidos.