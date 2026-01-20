La molestia en el Ministerio Público ante la incorporación de Steinert en gabinete de J. A. Kast

Muchos heridos dejó al interior del Ministerio Público la sorpresiva designación de quien hasta ayer era la fiscal regional de Iquique y Tarapacá, Trinidad Steinert, como futura ministra de Seguridad Pública de José Antonio Kast.

En la fiscalía nacional hubo mucha molestia por el hecho de que la noticia no hubiese sido comunicada en forma previa y que se hubiese filtrado a La Tercera (que la publicó anoche), sobre todo teniendo en cuenta que Steinert era una fiscal confianza del fiscal nacional, Angel Valencia, quien la designó para dirigir la fiscalía de Iquique a fines de 2023.

De hecho, Steinert alcanzó a estar a cargo de esta menos de dos años (pues asumió el cargo el 16 de febrero de 2024 y renunció esta mañana) y, además, se conocían de épocas pretéritas, cuando ella era dirigenta de la Asociación Nacional de Fiscales (la que llegó a encabezar) y Valencia era el abogado externo de dicha organización gremial.

A dicha molestia se suma un tema que ha estado presente en muchos chats de fiscales hoy en día, que es la inhabilidad establecida en la Constitución, la cual establece que -para evitar que los fiscales sean tentados por el poder político y empiecen a operar para este- el fiscal nacional y los fiscales regionales no pueden postular al Senado o la Cámara de Diputados sino hasta dos años después de cesado en el cargo, que en el caso de los regionales dura ocho.

Un fiscal de Santiago comentó que “el espíritu de esa norma era justamente evitar que pasen cosas de este tipo, aunque el legislador no previó esta situación en específico, por lo cual es evidente que existe un vacío”, recordando que “en el caso de Manuel (Guerra) lo que quedó en evidencia por los chats de Hermosilla es justamente esto mismo. ¿Cuánto tiempo llevaba la colega negociando con los republicanos?” se preguntó.

Otra de las dudas que rondaba en el Ministerio Público es, justamente, si la ahora expersecutora tenía alguna afinidad política anterior con José Antonio Kast y aunque nadie lo sabe a ciencia cierta, había indicios de que la derecha más dura no le molestaba pues, como informó Aquí Arica en julio pasado, Steinert contrató como jefe de gabinete a un exasesor del GORE de Arica, Francisco Chambi, quien era pesquisado -en ese momento- por haber viajado con licencia médica al extranjero.

Además, Chambi no escondía la fascinación que le genera el presidente argentino, Javier Milei, a tal punto que, como informó Radio Paulina, llegó a viajar a Argentina a su cambio de mando, como él mismo lo relató en sus redes sociales.