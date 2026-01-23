El día que Trinidad Steinert dijo que valía la pena “gastarse la vida” como fiscal

El 14 de diciembre de 2023, cuando ya quedaba poco tiempo para que venciera el plazo del mandato de ocho años que le correspondía a Raúl Arancibia, a cargo de la Fiscalía Regional de Tarapacá, la Corte de Apelaciones de esa ciudad escucho a los cinco abogados que postulaban al cargo, conformando posteriormente una terna en la cual figuraban María del Pilar Barrientos Herrera (con tres votos), Marco Antonio Flores y María Trinidad Steinert, ambos con dos.

La recién designada ministra de Seguridad Pública por parte del Presidente electo, José Antonio Kast, se desempeñaba en ese momento como fiscal jefa de Arica, donde había llegado luego de trabajar desde 2005 en la fiscalía sur de Santiago. En los 10 minutos que expuso ante el pleno Steintert expuso acerca de su experiencia como fiscal especializada en trata de personas y migrantes en Arica, así como en Homicidios, en la zona sur, y bosquejó el complejo escenario delictivo que se vivía en Iquique: crimen organizado, homicidios secuestros, tráfico de drogas, entre otros, indicando que era necesario fortalecer la fiscalía de análisis criminal, la misma que en 2021 comenzó con las indagaciones en contra de la célula del Tren de Aragua comandada por Carlos González Vaca, más conocido como “Estrella”, el cual fue condenado junto con sus cómplices en un juicio que se realizó durante el año pasado, ya en el período de Steintert.

La exposición de la entonces aspirante a fiscal regional culminó con un emotivo mensaje: “Ministros y ministras: les aseguro que no voy a descansar durante los próximos ocho años, mientras no note una mejora real en el trabajo interno, para que repercuta en la comunidad, con prudencia y fortaleza, porque estoy segura de que vale la pena gastarse la vida en esto, muchas gracias”.

Luego de que la terna confeccionada por los ministros de Iquique fuera enviada al fiscal nacional, Ángel Valencia (quien fue abogado externo de la Asociación Nacional de Fiscales, cuando Steinert era dirigente de la misma), este se decantó por ella, nombrándola como sucesora de Arancibia, cargo que la ahora ministra designada asumió el 16 de febrero de 2024.

Su veloz salida de dicho cargo, en el cual no alcanzó a estar dos años, causó molestia al interior del Ministerio Público y en distintos círculos de fiscales, que criticaron el paso automático desde un órgano autónomo a otro político.

Pese a ello, personeros como el actual ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, así como el exfiscal Carlos Gajardo, la han defendido, destacando su trayectoria como persecutora y el hecho de que no existe impedimento legal alguno, como sí sucede en el caso de los fiscales nacionales y regionales que postulan al parlamento, que solo lo pueden hacer dos años después de cesadas sus funciones en el Ministerio Público.

