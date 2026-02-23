Casi dos años después: Gendarmería todavía no cierra sumario por privilegios en caso Macaya

Apenas se supo que Eduardo Macaya Zentilli estuvo internado en el hospital de la cárcel de Rancagua, en una habitación destinada a mujeres y con privilegios distintos al resto de la población penal, Gendarmería anunció el inicio de un sumario para esclarecer si eran efectivas las denuncias dadas a conocer por El Mostrador. De eso, han pasado casi dos años y aún el organismo no cierra la investigación.

Los privilegios, según indagó este medio, consistían en ingresos de familiares en horarios distintos a las visitas comunes, incluido el de su hijo, el senador de la UDI Javier Macaya, ocupando estacionamientos del personal de la institución e ingresando al recinto penal por un túnel por donde solo transitaba personal de Gendarmería. Esto, además de la mencionada estadía en el hospital penitenciario, mientras cumplía la medida cautelar de prisión preventiva.

En esa oportunidad, El Mostrador tuvo acceso a un informe interno de la unidad de salud que sostenía que Macaya había sido “ingresado por Gendarmería”, bajo condición estable y con un diagnóstico de diabetes, siendo internado en el recinto a la espera de su proceso de clasificación y ubicación definitiva.

En medio del escándalo, Gendarmería confirmó la suspensión de la coronel Ana María Garrido, en ese momento jefa de la cárcel de Rancagua, y anunció el sumario para esclarecer los hechos, luego que funcionarios del establecimiento denunciaran que la jefa de la unidad habría facilitado el ingreso del senador Javier Macaya.

La indagatoria administrativa, cabe consignar, se suma al proceso que lleva la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins por tráfico de influencias, donde ya declaró el diputado Jorge Alessandri, citado a la instancia para aclarar las razones del envío de un correo electrónico al alcaide del recinto penal, donde detallaba los medicamentos que eran requeridos por Macaya Zentilli.

La tardanza –según fuentes que conocen este tipo de procedimientos– se debería, entre otros factores, a la existencia de más de 3.500 sumarios que fueron incorporados a la institución, después que Contraloría detectara la salida irregular de funcionarios con licencias médicas fuera del país y a la crisis que enfrenta en la actualidad el organismo.