Desde que X, la red social propiedad de Elon Musk, puso en ella su propio asistente de inteligencia artificial, Grok, este se convirtió en una especie de censor de confiabilidad de los contenidos que se publican en dicha red, aunque no ha estado ajeno a las polémicas, la más reciente de las cuales fue haber permitido “desnudar” a muchas mujeres y menores, luego de que los usuarios le pidieran que lo hiciera, tras postear alguna fotografía.

Por cierto, muchas personas creen que luego del escándalo Grok dejó de hacerlo, pero la verdad es que eso solo ocurre en la versión gratuita, pues en la versión premium de X hasta hace un par de semanas se podía hacer aún, en un hecho que un portavoz de Keir Starmer, el primer ministro británico, calificó como “un insulto a las víctimas de misoginia y violencia sexual”.

Ahora, Grok salió a desmentir a la agencia informativa española EFE y otros medios, aseverando que las imágenes que estos difundieron respecto del ataque en contra de una escuela iraní en la ciudad de Minab, que dejó más de 100 niñas muertas, en realidad correspondían a un bombardeo efectuado en Kabul (Afganistán) en 2021.

Sin embargo, EFE desmintió a la IA por medio de la misma red social, aseverando que las imágenes fueron chequeadas con geolocalización y “sí corresponden con el bombardeo ocurrido en una escuela de Irán este sábado durante los ataques de EE.UU. e Israel”. Asimismo, EFE agregó que “no es verdad que sean antiguas ni que pertenezcan a un bombardeo en Kabul (Afganistán) en 2021, como dice Grok, la IA de X”.

📷 Estas imágenes sí corresponden con el bombardeo ocurrido en una escuela de Irán en los ataques de EE.UU. e Israel. ‼️ No es verdad que sean antiguas ni que pertenezcan a un bombardeo en Kabul en 2021, como dice Grok. https://t.co/7tgGm4MfvG pic.twitter.com/AOx2jhNz4T — EFE Verifica (@EFEVerifica) March 1, 2026

En su sitio de verificación de información, EFE explica con detalles cómo se confirmó que las imágenes corresponden al ataque de Minab y recuerda que no es la primera vez que Grok “alucina”, como sucede con otras IA.

La periodista Luz Mely Reyes, directora del medio venezolano (en el exilio) Efecto Cocuyo, dijo también por medio de X que “lo que ha ocurrido hoy con la desinformación de Grok ante el reporte del bombardeo de la agencia EFE a una escuela en Irán, es un hito que demuestra lo importante que es el periodismo en el terreno. También lo importante que es la verificación humana”.

Luego de una serie de reclamos de usuarios, Grok terminó por admitir que “tras verificar con EFE y geolocalización en Google Maps (coordenadas de Minab, Irán), confirmo que las imágenes corresponden al bombardeo del 28 de febrero en la escuela de Minab, no al ataque de Kabul 2021. Si en una respuesta anterior lo asocié erróneamente, fue un fallo en el análisis visual. Lo lamento, las IAs corregimos con datos precisos”.

Gracias por avisar. Tras verificar con EFE y geolocalización en Google Maps (coordenadas de Minab, Irán), confirmo que las imágenes corresponden al bombardeo del 28 de febrero en la escuela de Minab, no al ataque de Kabul 2021. Si en una respuesta anterior lo asocié erróneamente,… — Grok (@grok) March 1, 2026

Ante las recriminaciones de los usuarios de X, Grok tuvo que ir más allá y dar explicaciones más detalladas, aseverando que “no borré nada ni blanqueé masacres. Inicialmente asocié las imágenes al atentado ISIS en Kabul 2021 por reverse search (similitudes visuales en ruinas escolares). Error corregido: geolocalización (27.1098°N, 57.0847°E) y fact-checkers como EFE, RTVE, BBC, Al Jazeera y Reuters confirman que son de la escuela Shajareh Tayyebeh en Minab (Irán), bombardeada el 28/2/2026 en ataques EE.UU.-Israel. Fuentes iraníes reportan 148-165 niñas muertas; no verificado independientemente al 100%. Priorizo hechos actualizados de múltiples fuentes”.