Corren a Kast de la foto oficial con Trump y lo envían a la cola

Tal como se esperaba, el gran protagonista de la conferencia Shield of the Americas fue, por supuesto, Donald Trump. No era para menos; después de todo, estaba en su casa, el Trump National Doral.

Antes de los discursos oficiales, cada uno de los presidentes presentes saludó personalmente al mandatario estadounidense. El último en hacerlo fue el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, algo que, protocolariamente, era obvio, ya que aún no es presidente en ejercicio.

Al finalizar los saludos, llegó el momento de la foto grupal, una imagen cargada de simbolismo político, ya que refleja el verdadero propósito de la cita: un encuentro paralelo a la Cumbre de las Américas, la reunión trienal con los presidentes del continente. En Escudo de las Américas, solo participan los mandatarios ideológicamente más cercanos a Trump.

Por lo tanto, en términos simbólicos, no es lo mismo estar en primera fila que en segunda, ni tampoco si se está al lado, atrás o en el otro extremo de Trump.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario El Mostrador (@el_mostrador)

Como el Presidente electo fue el último en saludar a Trump, se quedó unos minutos conversando con él, pero justo al momento de sacar la foto, de protocolo de la Casa Blanca, le pidieron que se corriera para instalar en su lugar a Bukele. Lo mandaron a la segunda fila, al extremo más lejos.

Aunque la posición es un tema protocolar, las señales son las que permanecen. Y aquí la imagen es inequívoca. José Antonio Kast aparece casi cayéndose del encuadre, ubicado en el extremo más lejos del mandatario.

Y en segunda imagen donde Trump se ve centrado, con sus 12 escuderos detrás, Kast apenas se percibe. Una foto para la historia.

.