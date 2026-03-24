“Salgan a la calle. Despierten!”: el agitador posteo de J.A. Kast por alza de la bencina en 2023

El museo de la arqueología tuitera permita encontrar ciertas piezas que, ciertamente, son de colección. Una de ellas fue reposteada esta tarde por la senadora Fabiola Campillai. Se trata de un posteo que figura en la cuenta en X (exTwitter) del actual Presidente de la República, José Antonio Kast, fechado el 4 de abril de 2023.

En este, el actual mandatario decía (SIC): “Subir el impuesto a los combustibles es un golpe letal para los emprendedores, para el comercio, para los alimentos y en definitiva, para esforzada clase media. Este gobierno es bruto, ciego y sordo frente a la realidad que viven los chilenos. Salgan a la calle, despierten!”

Ante ello, Campillai comentó en su cuenta de X que “sería importante saber si el presidente Kast está de acuerdo consigo mismo ahora que está en el gobierno”.

Sería importante saber si el presidente Kast está de acuerdo consigo mismo ahora que está en el gobierno. https://t.co/bB7PTQRq4n — Senadora Fabiola Campillai (@DignidadFabiola) March 24, 2026

Por cierto, la otrora posición crítica del actual mandatario respecto del precio de los combustibles no fue solo expresada en este posteo.

Como recordó El Mostrador ayer, previamente el entonces candidato presidencial grabó un video en una bencinera de Antofagasta, explicando que el valor del litro de bencina de 93 octanos estaba a 1.257 pesos el litro y que “aproximadamente la mitad de ese valor son impuestos: IVA, impuesto específico a los combustibles. El día de ayer, la ministra Maisa Rojas, de medioambiente, señaló que iban a subir el impuesto”.