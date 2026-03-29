Qué pasó en Países Bajos dos años después de prohibir el uso del celular en todas las escuelas

Ahora, el gobierno de Países Bajos quiere ir más allá, impulsando la restricción de las redes sociales para menores de 16 años y exigiendo un límite de edad de 15 años o más en toda la Unión Europea para aplicaciones como Instagram, TikTok y Snapchat.

En el instituto Cygnus Gymnasium de Ámsterdam, un cartel amarillo fluorescente en la entrada advierte a los alumnos que llegan en bicicleta: “Atención: a partir de este momento, el teléfono debe estar en la taquilla. Gracias”.

El eslogan, pegadizo (al menos en neerlandés), Telefoon t’huis of in de kluis, (“Teléfono en casa o en la taquilla”), ahora se aplica en todo el país.

En lugar de aprobar una ley, el gobierno optó por un acuerdo nacional con las escuelas, los padres y los profesores, argumentando que esto garantizaría el consenso y permitiría implementar las normas rápidamente sin una larga batalla legislativa.

En el pasillo del colegio, frente a un aula de inglés decorada con obras de Shakespeare, las amigas Hanna y Fena confiesan que tienen sentimientos encontrados sobre el veto.

“Desde que la prohibición, tenemos que estar pendientes de los profesores para que no nos quiten los móviles”, dicen. “Es molesto, pero no es como si violaran nuestros derechos ni nada por el estilo”.

“Quizás ahora estamos un poco más presentes. En el recreo nadie está con el celular”.

Su profesora, Ida Peters, también nota la diferencia.

“Como maestra, siempre intentas captar la atención de los alumnos. Siempre es un reto conseguir esa concentración en clase, y ahora que los teléfonos están menos presentes, eso sin duda ayuda”, dice.

En Países Bajos, el acuerdo nacional significa que la responsabilidad no recae sobre los profesores. Peters opina que este enfoque neerlandés ha liberado al personal. “Hay menos fricción en la gestión de las clases”, afirma.

“En los pasillos solía haber mucha gente mirando el móvil. Ahora hay un ambiente más relajado y tranquilo, sin preocuparse demasiado por lo que sucede a su alrededor”, explica.

Los teléfonos tampoco están permitidos en los recreos ni en las fiestas escolares, añade Peters, así que los alumnos no se preocupan de que les saquen fotos y las publiquen en Snapchat o Instagram.

“Y cuando los niños están más relajados, su rendimiento académico mejora”, sostiene.

Los primeros datos respaldan sus impresiones.

Un estudio encargado por el gobierno a 317 escuelas secundarias reveló que aproximadamente tres cuartas partes informaron de una mayor concentración desde que se prohibieron los teléfonos.

Casi dos tercios afirmaron que el clima social había mejorado, y alrededor de un tercio observó un mejor rendimiento académico. Otras encuestas sugieren que hay menos acoso escolar cuando se retiran los dispositivos del horario lectivo.

Según datos de la Unesco, al menos 114 sistemas educativos de todo el mundo, es decir el 58%, prohibieron el uso de celulares en las escuelas. Entre los países que se sumaron recientemente se encuentran Bolivia, Costa Rica, Croacia, Georgia, Maldivas y Malta.

Según la entidad, este aumento refleja la creciente preocupación por la disminución de la atención en las aulas, el ciberacoso y la influencia generalizada de los entornos digitales en los niños.

Felix y Karel, de 15 años, con su uniforme habitual de sudaderas con capucha y vaqueros, pasan entre dos y cinco horas al día en las redes sociales.

Karel mantiene su teléfono cargando junto a la cama y revisa los mensajes en cuanto se despierta; Felix espera hasta después del desayuno.

“Cuando me enteré de esta noticia, pensé: “Quiero cambiar de escuela porque esto no es para lo que vine aquí”, admite uno de ellos. “Pero la verdad es que no le he encontrado ningún inconveniente”.

En Países Bajos, el debate ya se ha trasladado a las redes sociales.

El Ejecutivo neerlandés recomienda oficialmente que los menores de 15 años se mantengan alejados de las redes sociales, y la nueva coalición de gobierno aboga por una edad mínima obligatoria de 15 años en toda Europa, respaldada por la verificación de edad.

Argumentan que si los Estados pueden restringir el alcohol o los juegos de azar, también deberían actuar cuando las plataformas están diseñadas para generar adicción.

Los tres partidos que conforman el gobierno solo cuentan con 66 de los 150 escaños del Parlamento, por lo que necesitan el apoyo de otros, y cualquier normativa vinculante sobre el acceso de los menores a las redes sociales tendría que negociarse a nivel de la UE. Sin embargo, la opinión pública parece estar inclinándose a su favor.

Una encuesta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) realizada a más de 1000 niños y adolescentes neerlandeses reveló que el 69% se mostró a favor de prohibir las redes sociales a los menores de 18 años.

En la misma encuesta, el 28% afirmó que las plataformas deberían estar totalmente prohibidas para los menores de 12 años, argumentando que los niños más pequeños deberían “seguir jugando al aire libre en lugar de estar con sus teléfonos” y describiendo las redes sociales como adictivas, inseguras y perjudiciales para su salud mental.

Una encuesta anual sobre redes sociales llevada a cabo por la agencia de investigación Newcom reveló que el 60% de los jóvenes de entre 16 y 28 años apoya un límite de edad, un aumento con respecto al 44% del año anterior.

Esto cuestiona la idea de que los jóvenes estén desesperados por permanecer conectados.

El exministro de Educación, Koen Becking, señala la “creciente evidencia” de que el uso excesivo de las redes sociales es perjudicial para la salud mental y la interacción social, y afirma que los datos holandeses muestran que los niños se distraen y se ponen más ansiosos cuando tienen acceso a dispositivos.

De vuelta en la escuela Cygnus, Karel dice que se sentiría “un poco devastado” si se impusiera una prohibición de las redes sociales.

“Soy un poco adicto, estoy en TikTok nada más despertarme o revisando los mensajes de mis amigos”.

Pero su compañero Felix se muestra más tranquilo: “Te acostumbrarías y encontrarías otras cosas que hacer, así que no creo que me importara mucho”.

Al mismo tiempo, el Consejo de Investigación de Países Bajos está examinando las consecuencias no deseadas de la prohibición de los teléfonos inteligentes y si estar sin teléfono todo el día aumenta el miedo a perderse algo y provoca un uso más intensivo del móvil después de clase.

Todos los alumnos insisten en que no pasan más tiempo con el móvil antes y después de clase. Pero Felix confiesa que, aunque muchos estudiantes siguen guardando el móvil en el bolsillo —siempre que los profesores no los vean—, cree que mantener las pantallas fuera de la vista los ha hecho estar más presentes.

“La gente habla más, va a las tiendas en lugar de quedarse sentada en la cafetería con el móvil”, dice. “Socializamos más; las relaciones sociales han mejorado”.