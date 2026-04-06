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Astronautas de Artemis II se preparan para sobrevuelo lunar SIN EDITAR NASA

Astronautas de Artemis II se preparan para sobrevuelo lunar

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DW
Por : DW
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La misión hará historia este lunes cuando llegue a la cara oculta de la Luna, tras haber recorrido una distancia 406.773 kilómetros.

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II se dedicaron el sábado (04.04.2026) a preparar su histórico sobrevuelo lunar del próximo lunes y a lidiar con temas tan cotidianos como arreglar un inodoro que presentó nuevamente fallos.

Se espera que la tripulación —integrada por el comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— haga historia el próximo lunes al llegar a la cara oculta de la Luna y recorrer la mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra: 406.773 kilómetros (252.757 millas).

Los astronautas destinaron buena parte del día a revisar los objetivos potenciales para sus observaciones de la cara oculta del satélite natural, que marcará la historia de la exploración espacial.

Kelsey Young, jefa del Directorio de Ciencia y Exploración de la NASA para la misión Artemis II, dijo en rueda de prensa que la observación tendrá un “papel fundamental no solo en la ciencia lunar, sino también en la ciencia planetaria y del sistema solar.

Por su parte, el comandante Wiseman dijo al medio NBC que la misión hasta el momento ha sido un “logro magnífico”, y afirmó que la capacidad de los astronautas para contemplar tanto la Tierra como la Luna desde su nave espacial es “verdaderamente asombrosa”.

Entre sábado y domingo la tripulación revisa una lista de las características de la superficie lunar que el equipo científico de la NASA les solicitó analizar y fotografiar durante su sobrevuelo de seis horas, previsto para la tarde del lunes 6 de abril.

El equipo compartió nuevas fotos que muestran la Luna y su Cuenca Oriental, una de las formaciones de impacto mejor conservadas del satélite natural y que representa una región clave de transición entre la cara visible y la cara oculta del satélite natural.

La NASA destacó que las imágenes representan un hito para el ojo humano y ya establece uno de los múltiples récords que se esperan establecer con la misión histórica que abre el camino para un futuro alunizaje.

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