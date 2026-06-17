Gobierno designa nueva tanda de embajadores: Baeza, Becker, Jürgensen, Hodges-Nugent y Abujatum

El Presidente José Antonio Kast volvió a mover las piezas del tablero diplomático y esta vez el ajuste alcanzó cinco embajadas clave en tres continentes. Canadá, República Dominicana, Austria, República Checa y Egipto tendrán nuevos representantes chilenos, todos ya con beneplácito de los países de destino, el trámite que deja las designaciones listas para aterrizar formalmente.

La Cancillería informó que la nómina incluye a Jaime Baeza en Canadá; Germán Becker en República Dominicana; Harry Jürgensen en Austria; Christian Hodges-Nugent en República Checa; y Víctor Abujatum en Egipto. Una mezcla conocida en este tipo de movimientos: diplomáticos de carrera, exparlamentarios y perfiles técnicos que han pasado buena parte de su vida entre Cancillería, Congreso y misiones en el exterior.

En el caso de Canadá, el elegido es Jaime Baeza, periodista y doctor en Ciencia Política, con paso por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE). Su foco académico ha estado en seguridad internacional, defensa y política comparada, con formación en la Universidad de Essex y la Universidad de Georgetown. Llega a una plaza considerada estratégica, tanto por la relación bilateral como por la agenda minera, energética y migratoria.

A República Dominicana irá Germán Becker, ingeniero civil de la Universidad de Chile y exdiputado entre 2002 y 2018. Ya tiene experiencia diplomática previa como embajador en Panamá durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, además de un paso por distintos grupos interparlamentarios vinculados a Europa, Asia y Oceanía durante su etapa legislativa.

Austria quedará en manos de Harry Jürgensen, exdiputado entre 2018 y 2026, con participación en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Durante su paso por el Congreso integró delegaciones en instancias internacionales como la Unión Interparlamentaria en Baréin, Suiza y Uzbekistán, además de múltiples grupos de amistad bilateral, incluido el vínculo con China y Alemania.

En la República Checa asumirá Christian Hodges-Nugent, diplomático de carrera con una trayectoria extensa en Cancillería. Fue director general de Ceremonial y Protocolo, jefe de la División de América del Sur y embajador en Palestina. También ha pasado por consulados en Madrid, Washington D.C. y Asunción, lo que refuerza su perfil de carrera en el servicio exterior.

Finalmente, Egipto será el destino de Víctor Abujatum, administrador público de la Universidad de Santiago y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello. Hasta ahora se desempeñaba como embajador en República Checa. En su trayectoria ha pasado por embajadas en Alemania y Turquía, además de funciones consulares en Miami, y cargos clave en la estructura interna de Cancillería, como jefe de gabinete en áreas de frontera y relaciones exteriores.