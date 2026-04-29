Los dueños chilenos de Palantir

Una serie de especulaciones levantó el posteo de José Piñera, el fin de semana pasado, en el cual contaba que había estado en Santiago con Peter Thiel, el fundador y dueño de Palantir, la empresa de inteligencia artificial (IA) especializada en defensa y seguridad, fundada en 2003.

Thiel voló a Chile luego de pasar varios días en Argentina, a donde llegó desde Ecuador, y en distintos medios se indicó que el objetivo de su viaje, además de difundir sus ideas políticas, como principal impulsor de la teoría de la “Ilustración oscura”, era además vender los servicios de su compañía a las agencias de inteligencia y fuerzas de orden y seguridad de los países que visitó, especialmente el software Gotham, que utilizan la CIA, la NSA, el FBI, ICE Europol y distintos ejércitos del mundo, incluyendo el de Israel.

La revista Wired define a Gotham como una plataforma “diseñada para conectar personas, lugares y acontecimientos de interés para las fuerzas de seguridad”, explicando que esta “toma todos los datos que puedan tener los clientes de las administraciones públicas o las fuerzas de seguridad, incluidos informes criminales, registros de fichajes o información recopilada mediante una citación a una empresa de redes sociales. A continuación, Gotham extrae toda persona, lugar y detalle que pueda ser relevante”.

¿Negocios en Chile?

A nivel público no hay información sobre negocios entre Palantir y las Fuerzas Armadas chilenas, pues en los listados de proveedores del Ejército, la Armada y la FACH no aparece Palantir Technologies Inc (la matriz de la firma, con sede en Denver) ni tampoco sus filiares de México (Palantir Technologies Mexico) o de Brasil (Palantir Tecnologia do Brasil Ltda.)

Sin embargo, como advierte una fuente del mundo de la defensa, el rubro de Palantir es la inteligencia y, por ende, es perfectamente factible que pueda tener relaciones amparadas bajo Ley de Inteligencia (es decir, secretas por ley) con las Fuerzas Armadas, Carabineros o la PDI.

Cabe indicar que los registros comerciales chilenos muestran que al menos dos personas han creado sociedades utilizando el nombre de Palantir –que, hay que recordar, es el nombre de las piedras videntes en la novela El Señor de los Anillos, de J. R. R. Tolkien– y que además existen dos marcas “Palantir” inscritas en el país, una de las cuales efectivamente pertenece a Peter Thiel.

La primera empresa con dicho nombre es una sociedad constituida en 2012 en Santiago, llamada “Palantir Business Intelligence SpA”, que según los registros es actualmente propiedad de Asesorías e Inversiones Tamarindo Ltda., la cual a su vez es propiedad del empresario Jorge Nazer Rodríguez. Al respecto, su abogado, Rodrigo Cuchacovic, señala que el uso del nombre “Palantir” es solo casualidad.

Cabe indicar que, a su vez, Palantir Business Intelligence SpA, junto a Inversiones Santa Francisca SpA e Inversiones y Asesorías Juan de Dios SpA, forman parte de otra sociedad por acciones denominada Georesearch, la que a su vez es dueña de “Xbrein SpA”.

Por su parte, el ingeniero informático Enrique Domínguez Pino constituyó en 2016 “Palantir EIRL”. En el registro de sitios web NIC Chile figura que ese mismo año inscribió el sitio web www.palantir.cl por 10 años (los cuales vencen el próximo mes de octubre), el cual actualmente está inactivo.

La pugna por la marca

En el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), en tanto, existen dos marcas “Palantir” registradas, como ya se indicaba. La primera de ellas fue presentada por Middle-Earth Enterprises LLC, que es la empresa que detenta los derechos cinematográficos y de videojuegos vinculados con El Señor de los Anillos, la que en Chile es representada por el estudio jurídico Dentons Larraín Rencoret.

La segunda, en tanto, corresponde a Palantir Technologies Inc, la empresa de Peter Thiel, y fue registrada en junio de 2022 por el abogado especialista en temas de propiedad intelectual Christian Ernst Suárez.

Sin embargo, la autorización para usar la marca le fue recién otorgada el 10 de abril de 2025, debido a que en 2023 la tramitación de la marca fue suspendida y enviada al Tribunal de Propiedad Propiedad Intelectual (TPI), el cual finalmente falló permitiendo la coexistencia de ambas marcas. Hasta la fecha, sin embargo, no figura en el Diario Oficial ninguna empresa creada por Palantir Technologies Inc.