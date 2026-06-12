¿Qué impacto podría tener el ébola en el Mundial 2026?

El brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), concretamente de la variante Bundibugyo del virus, ya ha causado 91 muertes en el país. Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicados el 6 de junio, muestran que se han confirmado 515 casos en la RDC y 19 en la vecina Uganda, donde se han registrado al menos dos fallecimientos.

Isabel Brosius, especialista en enfermedades infecciosas del Instituto de Medicina Tropical de Amberes, en Bélgica, se encuentra actualmente en la República Democrática del Congo. En declaraciones a DW, explica que el brote está afectando gravemente a un país que ya enfrenta conflictos en su región oriental y otras importantes amenazas para la salud pública.

“El ébola puede ser una enfermedad muy aterradora. Por eso, cuando esto ocurre en una población que no siempre cuenta con un alto nivel de conocimientos de salud, resulta realmente alarmante. La gente empieza a preguntarse por qué está sucediendo o cuál es la causa. Y si además existe una profunda desconfianza hacia el Gobierno u otros actores, y circula información falsa o desinformación, esto solo aumenta la sensación general de inseguridad”, afirma.

¿Ha afectado el ébola al Mundial?

La República Democrática del Congo se clasificó para la Copa Mundial de la FIFA 2026 por primera vez en 52 años en abril, pero sus preparativos para el partido inaugural contra Portugal, el 17 de junio, se han visto afectados por el brote de ébola.

Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones del Mundial y sede de la concentración de la selección congoleña, exige a todos los ciudadanos no estadounidenses que hayan estado en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur permanecer 21 días fuera de esos países y no presentar síntomas antes de poder ingresar al territorio estadounidense.

Aunque el brote se limita actualmente a la provincia de Ituri, en el noreste del país, la concentración de la selección, prevista inicialmente en la capital, Kinshasa, a miles de kilómetros de distancia, fue trasladada a Bélgica, donde el equipo entrenó en una “burbuja”, como en la época de la pandemia de COVID-19. Todos los jugadores de la RDC militan en clubes fuera del país y, según informes, ninguno de ellos ha viajado recientemente a la República Democrática del Congo.

Un partido amistoso contra Chile previo al torneo, programado originalmente en España, se disputó a puerta cerrada en la ciudad francesa de Orleans el martes, después de que las autoridades locales españolas cancelaran el encuentro previsto por motivos de salud pública. Con muchas selecciones ya instaladas en Norteamérica, la llegada de la RDC a Houston les dejará relativamente poco tiempo para aclimatarse.

“Lo único que puedo decir es que estamos acostumbrados a adaptarnos y, pase lo que pase, no tendremos problema en adaptarnos a todas estas situaciones”, declaró el seleccionador de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre.

¿Existe riesgo de que el ébola se propague durante el Mundial?

Según Brosius, el riesgo es prácticamente inexistente. La especialista subraya que el ébola “no se transmite por gotículas respiratorias y requiere contacto estrecho con una persona enferma o fallecida, o con un entorno contaminado”, lo que hace muy improbable su propagación internacional a través de los viajes.

“Tal como vimos entre 2014 y 2016, durante el mayor brote de ébola registrado hasta la fecha, la capacidad del virus para propagarse internacionalmente y establecer cadenas de transmisión local en otros países a través de los viajes aéreos es bastante limitada”, asegura Brosius.

“El riesgo de que aficionados que asistan a un partido en cualquiera de los tres países anfitriones, o de los propios jugadore, entren en contacto con el virus es, en mi opinión, prácticamente nulo”, añade.

¿Cuál es la postura de los países anfitriones?

Estados Unidos, Canadá y México publicaron recientemente una declaración conjunta sobre la situación. En ella destacaron la necesidad de adoptar “medidas de salud pública coordinadas para los viajeros procedentes de regiones africanas con mayor riesgo de exposición al virus del ébola”, aunque sin ofrecer más detalles.

Mientras que Estados Unidos ha mantenido la regla de los 21 días, Canadá ha prohibido temporalmente la entrada al país de pesonas procedentes de la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur durante 90 días. Por su parte, México ha reforzado los controles sanitarios en los aeropuertos para detectar posibles casos de ébola y ha impuesto una cuarentena obligatoria de 21 días.

La FIFA, organizadora del torneo, ha señalado que sigue de cerca la evolución del brote. Sin embargo, las restricciones y requisitos de cuarentena implican que muy pocos aficionados podrán viajar, incluso si pueden permitirse comprar una entrada.

Ante esta situación, Veron Mosengo-Omba, presidente de la Federación Congoleña de Fútbol (FECOFA), ha solicitado a la FIFA un reembolse a los aficionados afectados.