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NASA estima que casi 59.000 edificios resultaron dañados en Venezuela SIN EDITAR

NASA estima que casi 59.000 edificios resultaron dañados en Venezuela

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DW
Por : DW
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La evaluación preliminar fue realizada con imágenes satelitales del programa Copernicus y aún no ha sido validada. El análisis compara registros de radar antes y después del doble terremoto que golpeó al país.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Una evaluación rápida y experimental de la NASA estima que cerca de 58.870 edificios habrían resultado dañados o destruidos tras el doble terremoto que afectó a Venezuela. El análisis fue elaborado con imágenes de radar del satélite Sentinel-1, del programa europeo Copernicus, comparando registros previos y posteriores al evento. La NASA advirtió que se trata de un producto preliminar, aún no validado, generado pocos días después del desastre para dimensionar el impacto en las zonas afectadas, incluyendo áreas cercanas al epicentro y el área metropolitana de Caracas.
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El doble terremoto sufrido en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada, según una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA gracias a imágenes satelitales.

Las imágenes se han creado usando datos del radar del satélite Sentinel-1, que forma parte del programa europeo de observación de la Tierra Copernicus. La NASA destaca que se trata de un “producto preliminar elaborado a los pocos días del suceso y aún no ha sido validado”.

Los datos estiman que “aproximadamente 58.870 edificios probablemente resultaron dañados o destruidos en toda la región afectada, según el último paso del satélite el 25 de junio de 2026 (10:16 horas GMT)”.

Los expertos analizaron dos conjuntos de datos tomados por la tecnología radar del Sentinel-1 posteriores al evento sobre la región afectada, explica el Sistema de Información Geográfica Earthdata (EGIS) de la NASA.

El primer conjunto de datos fue obtenido el 24 de junio a las 22.50 GMT y abarca la zona occidental, cercana al epicentro (alrededor de San Felipe y Yumare). El segundo corresponde al 25 de junio a las 10.16 GMT e incluye el área metropolitana de Caracas (incluidos Petare y Antímano).

Cada imagen posterior al evento se comparó con una serie de imágenes de referencia del Sentinel-1 anteriores al terremoto, captadas durante el año anterior, y ambas se fusionaron en un único mapa de daños.

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