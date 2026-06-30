NASA estima que casi 59.000 edificios resultaron dañados en Venezuela

El doble terremoto sufrido en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada, según una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA gracias a imágenes satelitales.

Las imágenes se han creado usando datos del radar del satélite Sentinel-1, que forma parte del programa europeo de observación de la Tierra Copernicus. La NASA destaca que se trata de un “producto preliminar elaborado a los pocos días del suceso y aún no ha sido validado”.

Los datos estiman que “aproximadamente 58.870 edificios probablemente resultaron dañados o destruidos en toda la región afectada, según el último paso del satélite el 25 de junio de 2026 (10:16 horas GMT)”.

Los expertos analizaron dos conjuntos de datos tomados por la tecnología radar del Sentinel-1 posteriores al evento sobre la región afectada, explica el Sistema de Información Geográfica Earthdata (EGIS) de la NASA.

El primer conjunto de datos fue obtenido el 24 de junio a las 22.50 GMT y abarca la zona occidental, cercana al epicentro (alrededor de San Felipe y Yumare). El segundo corresponde al 25 de junio a las 10.16 GMT e incluye el área metropolitana de Caracas (incluidos Petare y Antímano).

Cada imagen posterior al evento se comparó con una serie de imágenes de referencia del Sentinel-1 anteriores al terremoto, captadas durante el año anterior, y ambas se fusionaron en un único mapa de daños.