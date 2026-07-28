El día que un abogado saturó la plataforma del Poder Judicial con 38 mil escritos

Cualquier usuario de la plataforma web del Poder Judicial, especialmente de su Oficina Judicial Virtual (OJV), sabe que esta es la columna dorsal del sistema de administración de justicia en Chile, dado que toda la tramitación de causas de todo el país, la misma que hace años solo operaba por medio de expedientes cosidos en el lomo con hilo y aguja, ahora es digital.

Sin embargo, esta mañana el sistema de vio atosigado, casi al borde del colapso, debido a la actuación de un solo abogado, Paul Chateau Undurraga, quien a contar del sábado comenzó a presentar desistimientos masivos en miles de causas civiles, según expuso en una carta a la Presidenta de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, la jueza Rocío Pérez Gamboa, en representación del Comité de Jueces Civiles de Santiago.

En la misiva, la magistrada expone que Chateau expresó en el call center de la OJV que “prestaba servicios a varios clientes tales como Santander, Caja los Andes, CAT Cencosud, Los Parques Cementerio y dejó de hacerlo, por lo que renunció al patrocinio y poder en las causas que llevaba. Para tal efecto usó un ‘agente externo’ (robot) para no tener que ingresar los escritos causa por causa”.

Y no fueron pocas causas. Hasta las 11.30 de hoy había subido 38.477 escritos de ese tipo, “esto es, entre 500 y 900 escritos por tribunal, que van en aumento”, precisó la jueza Pérez, quien pidió a la presidenta del máximo tribunal restringir la dirección IP de Chateau y evitar el ingreso de escritos en forma masiva, pues aseveró que además de infringir las normas de uso de la OJV, “todo lo indicado, además de aumentar considerablemente nuestra carga de trabajo, influye en el clima de cada tribunal, toda vez que no contamos con los recursos técnicos ni humanos disponibles para enfrentar esta contingencia”.

Desde la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial dijeron a El Mostrador que finalmente, ante lo ocurrido, la Corporación Administrativa bloqueó la dirección IP del abogado y que “la Oficina Judicial Virtual y el sitio del Poder Judicial se encuentran funcionando normalmente” (por cierto, bastaría con que el robot fuera conectado desde otra IP para que siguiera haciendo lo mismo).

Además, la Corte Suprema solicitó a la CAPJ un informe a nivel técnico informático sobre lo que piden los jueces civiles para ver cómo responder, algo que ya es materia de debate al interior de los tribunales, donde todos recuerdan que la OPV se implementó pre-bots y pre-Inteligencia Artificial y, por ende, es necesario comenzar a pensar en los nuevos escenarios que se abren a partir de esta tecnología.

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