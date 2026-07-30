Rusia busca detener al dueño de la aplicación Telegram por “complicidad con el terrorismo”

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia anunció haber emitido una orden de búsqueda internacional contra el fundador y director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov.

Nacido en Rusia y titular de pasaportes francés y emiratí, Durov está acusado de “complicidad con el terrorismo”, en el marco de “una investigación penal”.

El comunicado del FSB asegura que la administración de Telegram no ha eliminado “numerosos canales, chats y bots” que son “utilizados activamente por los servicios de inteligencia ucranianos y por organizaciones terroristas y extremistas para preparar y coordinar actos de sabotaje y terrorismo, asesinatos en masa y ciberfraude” en Rusia.

Bot de citas para chantajear a rusos

Durov, que se encuentra en Francia, enfrenta en Rusia acusaciones relacionadas con el presunto entrenamiento de jóvenes rusos por parte de los servicios especiales ucranianos en actividades de sabotaje. Su reacción al comunicado del FSB ha sido un posteo en X de la cuenta de Telegram mostrando el dedo corazón estirado a la cámara.

El FSB acusa a Telegram de no haber eliminado un popular bot de citas que, según las autoridades, utiliza la inteligencia ucraniana. El comunicado asegura que 46 ciudadanos de entre 12 y 22 años que usaron el bot Leo Match, prohibido en Rusia, han sido detenidos desde julio de 2025 en diferentes regiones del país por agredir a miembros de las fuerzas de seguridad y cometer actos contra infraestructuras energéticas y de transporte.

Todos ellos fueron contactados a través de esa herramienta tecnológica por agentes de inteligencia ucranianos que se hacían pasar por chicas jóvenes, con el fin de chantajearlos posteriormente, explica el FSB.

Restricciones a Telegram en Rusia

Los cargos contra Durov se producen en un momento en que Rusia restringe Telegram, una de las aplicaciones de mensajería más populares del país.

A principios de 2026, Durov anunció que las autoridades rusas habían abierto una investigación penal en su contra y las acusó de inventar pretextos para restringir el acceso a Telegram como parte de un intento de “suprimir el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión”.