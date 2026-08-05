Ciudadano Luksic pide no preocuparse por sus contribuciones: “Las pagaré hasta el día que me muera”

El empresario retirado Andrónico Luksic salió al paso de las críticas surgidas en torno a la exención del pago de contribuciones para la vivienda principal de adultos mayores, una de las medidas incluidas en la megarreforma impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La polémica se instaló en redes sociales luego de que un usuario de X identificara a Luksic (72) como uno de los potenciales beneficiarios de la iniciativa y cuestionara que la compensación por los recursos que dejarán de percibir los municipios sea financiada con fondos fiscales. El comentario aludía a que, en la práctica, los impuestos de todos los contribuyentes terminarían financiando la exención para una de las mayores fortunas del país.

El empresario respondió directamente a través de la misma plataforma.

“No se preocupe tanto por mis contribuciones; para su tranquilidad, yo voy a seguir pagando mis contribuciones hasta el día que me muera, así que no es necesario que usted me pague nada!”, escribió.

Luksic cerró su mensaje con un llamado a centrar el debate en otros asuntos de interés nacional.

“Mejor preocúpese por el futuro del país y de seguir aportando a Chile como todos los chilenos”, señaló.

Compensación a los municipios

La exención de contribuciones para la vivienda principal de adultos mayores aún no entra en vigencia. La normativa establece que quienes deseen acogerse al beneficio deberán presentar anualmente una declaración jurada que acredite que el inmueble corresponde efectivamente a su residencia principal.

Asimismo, el proyecto contempla sanciones para quienes obtengan el beneficio de manera indebida. En esos casos, la ley establece una multa equivalente al 300% del impuesto eludido.

Uno de los principales puntos de discusión durante la tramitación de la reforma fue el mecanismo para compensar a las municipalidades por los ingresos que dejarán de percibir.

El artículo aprobado este martes dispone que será la Tesorería General de la República la encargada de distribuir los recursos, de manera que cada municipio reciba “la misma proporción que les habría correspondido sobre la recaudación dejada de percibir”.

Sin embargo, alcaldes de oposición manifestaron reparos al diseño propuesto. Su planteamiento era que los cerca de US$ 70 millones que el Estado destinará para compensar la exención ingresaran directamente al Fondo Común Municipal (FCM), mecanismo mediante el cual las comunas con mayores ingresos transfieren recursos a las de menores capacidades financieras.

Según los jefes comunales, esa alternativa permitiría una distribución más equitativa de los recursos entre los municipios del país, en lugar de reponer únicamente lo que cada uno dejará de recaudar por concepto de contribuciones.