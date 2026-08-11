Peter Thiel, ministros de Milei y figuras de la derecha chilena se darán cita en Buenos Aires

En 2009, Peter Thiel publicó un ensayo en Cato Unbound, la revista del Cato Institute, en el que escribió una frase que desde entonces define su cosmovisión política: “Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”. Agregó que la extensión del voto a las mujeres y el crecimiento del Estado de bienestar desde 1920 habían convertido el concepto de “democracia capitalista” en un oxímoron.

No fue un desliz ni una posición superada. Es el marco desde el cual Thiel ha construido, financiado y operado durante dos décadas una red global que hoy tiene escala de potencia.

El 1 y 2 de septiembre, ese mismo hombre subirá a un escenario en el Hotel Sheraton Retiro de Buenos Aires junto al ministro de Economía argentino Luis Caputo, al viceministro chileno-argentino José Luis Daza y al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. El evento se llama “Vientos de cambio” y lo organiza la Fundación Libertad y Progreso argentina junto al Archbridge Institute y la revista libertaria estadounidense Reason. El objetivo declarado, según sus promotores en declaraciones a La Nación, es proyectar las reformas de Milei como modelo regional. Javier Milei recibió invitación formal; su asistencia no está confirmada. La primera tanda de entradas, de entre 50 y 600 dólares, está agotada.

La “delegación” chilena

Chile tendrá en el foro la delegación más nutrida de la región. Axel Kaiser figura entre los participantes en su condición de miembro del Archbridge Institute —uno de los tres co-organizadores del evento—: no es un invitado, es parte de la estructura que produce la cumbre.

También están confirmados Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo; Víctor Manuel Avilés, consejero del mismo think tank y expresidente del Instituto Libertad; Cristián Larroulet, fundador de la Universidad del Desarrollo y principal arquitecto de políticas públicas de los dos gobiernos de Sebastián Piñera; y Nicolás Ibáñez, empresario y presidente de la Fundación para el Progreso. Además, Iván Arriagada, CEO de Antofagasta plc, la minera de cobre de la familia Luksic, uno de los mayores actores privados de la gran minería chilena.

La composición dibuja un puente concreto entre el experimento libertario argentino y sectores de la derecha chilena: centros de estudios, intelectuales, empresarios y uno de los principales ejecutivos de la gran minería, todos en una cumbre que busca explícitamente proyectar esa agenda hacia América Latina.

Mucho más que un “inversor y emprendedor”

El sitio web del foro presenta a Thiel escuetamente como “inversor y emprendedor”. El registro periodístico es más cargado: financió Próspera, la zona económica privada en Honduras que hoy tiene abierta una demanda arbitral de 1.630 millones de dólares contra ese Estado ante el CIADI del Banco Mundial; lanzó Objection AI, la plataforma que cobra hasta 10.000 dólares para someter el trabajo de un periodista al juicio de modelos de inteligencia artificial; y codirige Dialog, el club de retiros secretos cuya lista de 222 miembros —que incluye al secretario del Tesoro de EE.UU., al comandante supremo de la OTAN en Europa y a Elon Musk— quedó expuesta en junio por un error de seguridad en su propio sitio web.

No estará en una reunión secreta. Será la figura estelar de una cumbre que quiere transformar el experimento argentino en plataforma regional. El hombre que escribió que libertad y democracia son incompatibles tendrá micrófono abierto. Y una parte relevante de la derecha intelectual, empresarial y política chilena estará en la sala.

Thiel ya conoce Chile

Antes de instalarse en Buenos Aires —donde desde abril vive con su esposo Matt Danzeisen, matriculó a sus hijos en escuelas locales y compró una mansión de 12 millones de dólares en Barrio Parque, según el New York Times y La Nación—, Thiel recorrió el Cono Sur con una agenda que ningún gobierno se apresuró a hacer pública.

A fines de abril pasó por Santiago. Se reunió con José Piñera, el arquitecto del sistema de AFP bajo la dictadura de Pinochet y Distinguished Senior Fellow del Cato Institute —el mismo think tank cuyo presidente, Peter Goettler, quedó expuesto como miembro de Dialog en la filtración de junio. Fue el propio Piñera quien publicó la foto en X: “Conversamos sobre el milagro chileno y tendencias globales”, escribió, y contó que le regaló un timbre con una cita de Thomas Jefferson. Luego borró el tuit.

También se reunió con Johannes Kaiser, quien reveló posteriormente que Thiel manifestó interés en explorar inversiones en minería en Chile y Argentina, según consignó El Mostrador. Y se reunió con el presidente Kast en el Palacio de La Moneda, una cita que el gobierno mantuvo en secreto durante semanas, sin agenda pública, sin fotos ni comunicado. Solo después de que el diputado Gonzalo Winter presentara un oficio formal, La Moneda confirmó el encuentro mediante el oficio ordinario N°850 del 8 de junio, firmado por el ministro García Ruminot. El gobierno se negó a revelar los temas tratados, argumentando que el Presidente no está sujeto a la Ley del Lobby y que sus comunicaciones están protegidas por la Constitución. La definió como “breve y de carácter protocolar”.

Palantir, la empresa de análisis de datos e inteligencia artificial que Thiel cofundó y que provee infraestructura a la CIA, el FBI, el Pentágono y el ICE, lleva años registrada en Chile. En mayo de 2025 firmó un contrato con el gobierno de Ecuador cuyo contenido fue declarado confidencial.

La legislación chilena vigente impide determinar si mantiene contratos con las Fuerzas Armadas.