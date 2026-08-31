Nueva funa contra exmédico de Colonia Dignidad en Alemania

Prófugo de la justicia chilena, Hartmut Hopp reside desde hace 15 años en total libertad en la ciudad alemana de Krefeld. En Chile, fue condenado a cinco años de prisión por complicidad en abuso sexual y violación de menores al interior de Colonia Dignidad, el asentamiento alemán en el sur del país. Sin embargo, evitó ir a la cárcel al huir a Alemania en 2011.

En la justicia alemana, en tanto, todas las investigaciones en contra del médico han sido cerradas sin que se dictara acusación alguna. Al mismo tiempo, fue rechazada la solicitud del Estado chileno para que Hopp cumpliera su condena en Alemania. Como este país no extradita a sus ciudadanos, el exdirector del hospital de la colonia, hoy de 82 años, ha logrado permanecer como un vecino más junto a su mujer en un tranquilo barrio residencial de esta ciudad cercana a Düsseldorf, en el estado de Reanania del Norte Westfalia.

Las víctimas no pierden la esperanza de encontrar verdad y justicia. Este sábado (29.08.2026), un grupo de 40 manifestantes chilenos y alemanes, familiares de víctimas y miembros de organizaciones de derechos humanos, provenientes de diferentes ciudades de Alemania, se reunieron frente al apartamento de Hopp y realizaron una funa. Así se conoce en Chile a esta forma de protesta y denuncia pública que busca exponer y repudiar casos de impunidad.

Durante dos horas, estuvieron con carteles y fotos de las víctimas, y entre canciones con el dúo Contraviento y discursos se hicieron oír por el mismo Hopp, quien se encontraba en su casa junto a su mujer y fue notificado de la manifestación por la policía local.

“El caso de Hopp es una injusticia, porque él sabe qué pasó con mis familiares en Colonia Dignidad y no quiere entregar ninguna información”, dijo a DW Juan Rojas Vásquez. Su padre y su hermano fueron detenidos en un cuartel policial cercano al asentamiento alemán en 1973 y desde allí habrían sido llevados a la colonia. Nunca más volvió a verlos.

En 1979, cuando tenía 20 años y ante el peligro de ser detenido, Rojas dejó Chile y se radicó en Alemania. Desde aquí ha continuado haciendo gestiones, enviado cartas a diversas autoridades y publicado dos libros sobre el caso y su lucha por encontrar a sus familiares. “Hopp sabe que en la colonia torturaron y mataron personas. Él era el jefe del hospital. Necesito saber dónde están mis familiares para poder hacerles una tumba digna y tener un lugar donde despedirme, ir a dejar un ramo de flores y hacer el duelo”, sostuvo.

En una funa anterior en 2023, Rojas bailó en solitario una cueca, danza típica chilena, para recordar a su padre y su hermano desaparecidos. En esta ocasión no pudo estar presente por motivos de salud.

Historial de graves crímenes

Unos 100 opositores a la dictadura de Augusto Pinochet habrían sido ejecutados y desaparecidos en este recinto, que funcionó como centro de detención clandestino en colaboración con los organismos de seguridad del régimen militar. Hopp, quien era mano derecha del líder de la secta Paul Schäfer, fue procesado por el secuestro de tres desaparecidos durante la dictadura.

En el asentamiento fundado en 1961 se cometieron por décadas crímenes contra alemanes y chilenos. Abuso sexual de menores, adopciones irregulares, medicación forzada y trabajo esclavo, entre otros. “Este no es un caso de delitos menores aislados, sino de los más graves crímenes contra los derechos humanos: cientos de casos de tortura, asesinato, abuso y lesiones físicas. No puede ser que todos estos hechos queden sin esclarecer y que los responsables vivan impunes en Alemania como si nada hubiera pasado, mientras que las víctimas ni siquiera tienen un lugar de duelo”, señaló en su discurso Jan Stehle, investigador de la historia y los crímenes de Colonia Dignidad.

Un mensaje para Hopp

La funa fue convocada por la asociación Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum (Ayuda Médica a Refugiados), al coincidir con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemoró este 30 de agosto.

“El trabajo y la lucha de los sobrevivientes y los familiares de los desaparecidos es un tema muy importante para nosotros, que nos ha inspirado. En particular en el caso de Colonia Dignidad, porque existen vínculos con Alemania. Nos parece inconcebible que los tribunales alemanes nunca hayan tomado medidas al respecto”, dijo a DW Bianca Schmolze, de Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum.

Esta es la quinta funa que se realiza en Krefeld desde 2008. A esta ciudad han llegado varias familias de excolonos, atraídos por una iglesia cristiana vinculada a la colonia, entre ellos algunas personas buscadas por la justicia, como Hopp. Las últimas cuatro funas (en 2013, 2018, 2023 y 2026) fueron frente al domicilio del médico.

“Es una señal, incluso hacia Chile, de que estamos del lado de los familiares de los desaparecidos y de que traemos su lucha hasta aquí. Seguiremos realizando esta acción una y otra vez, para dejar claro que aquí también se cometen injusticias. También queremos enviar un mensaje al señor Hartmut Hopp. Es un hombre de edad avanzada, pero tiene muchísima responsabilidad. Todavía podría revelar la verdad y ayudar a que se resuelvan estos casos”, subrayó Schmolze.

Respaldo de parlamentarios alemanes

La funa contó con el apoyo de los diputados David Schliesing, del partido La Izquierda y Max Luchs, de Los Verdes, miembros de la comisión conjunta del Bundestag y el gobierno federal para investigar los crímenes de Colonia Dignidad, quienes enviaron mensajes para la funa. En su opinión, es un fracaso de la justicia y las autoridades que estos delitos no hayan sido perseguidos en Alemania.

“Es intolerable que hasta el día de hoy nadie sepa qué les pasó exactamente a los desaparecidos. Si personas como Hopp rompieran su silencio, al menos saldarían una parte de su culpa”, expresó Schliesing. Por su parte, Luchs señaló que “en este lugar no solo estamos frente a una casa, sino frente a una historia de los crímenes más graves contra los niños, los presos políticos e innumerables personas a quienes se les privó de su dignidad y libertad”. En su opinión, la funa es importante, “pero no sustituye a la acción política” y se debe seguir luchando por la creación de un espacio conmemorativo.

En Chile, los planes de levantar un sitio de memoria en la excolonia, hoy conocida como Villa Baviera, son inciertos. Al iniciar su gobierno, la administración del presidente chileno José Antonio Kast anunció que revocaría el decreto de su antecesor Gabriel Boric, que ordenaba la expropiación de un terreno de 117 hectáreas para construir un memorial y centro de documentación, como es el plan de la Comisión Mixta Chile-Alemania por Colonia Dignidad.

En la sesión de julio pasado, fue uno de los temas que abordó la comisión. Sin embargo, aún no se han entregado detalles sobre los avances y cómo podría continuar el proyecto, que permitiría contar con un espacio para honrar a las víctimas.