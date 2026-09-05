Argentina restituirá cuadro robado por los nazis

La Justicia argentina ordenó este viernes (04.09.2026) la restitución, a la única heredera de un galerista judío neerlandés, de un cuadro robado por los nazis y hallado el año pasado en una vivienda en la ciudad de Mar del Plata en un caso que tuvo gran repercusión.

El juez federal Santiago Inchausti informó que “se va a ordenar la restitución del cuadro a la heredera”, siguiendo un acuerdo alcanzado entre las partes un año después de que el óleo del italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743) fuera identificado en una foto de un aviso inmobiliario tras décadas de búsqueda.

“Retrato de una dama” estaba en manos de Patricia Kadgien, hija de Friedrich Gustav Kadgien, un jerarca que asesoró a altos cargos del partido nazi y es conocido por el traslado de bienes del expolio nazi a Sudamérica. Ella y su esposo, Juan Carlos Cortegoso, habían sido imputados por encubrimiento y puestos bajo arresto domiciliario luego de que el diario neerlandés AD identificara la obra en una foto en la que el cuadro aparecía colgado en su salón sobre un sofá verde.

Fruto del saqueo nazi en Ámsterdam

El cuadro pertenecía al galerista Jacques Goudstikker, cuya colección fue saqueada por la ocupación nazi en Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial.

El acuerdo establece que la pareja acepta la devolución del cuadro a la nuera y única heredera de Goudstikker, Marei von Saher, y no lo reclamará judicialmente. También establece un pago de 4,8 millones de pesos (unos 3.200 dólares) en donaciones para hospitales locales.

La pintura se encuentra a resguardo de la Corte Suprema argentina y allí deberán los apoderados de Von Shaer iniciar los trámites para que vuelva a la familia propietaria antes del expolio, de acuerdo a la investigación.

Según el diario Clarín, la intención de la heredera es que la obra sea expuesta temporalmente en el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Aunque en Europa estos casos son relativamente frecuentes, el diario destaca que es la primera vez que la Justicia argentina ordena la devolución de arte robado por los nazis.