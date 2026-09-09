Las claves del éxito de la ultraderecha en las elecciones de Sajonia

Las agresivas campañas contra los refugiados y migrantes constituyen una de las principales señas de identidad del partido Alternativa para Alemania (AfD). Sin embargo, no parecen haber sido decisivas para el resultado de las elecciones regionales en Sajonia-Anhalt. Así lo muestran los análisis de encuestas a votantes realizadas el domingo electoral (6.09.2026) por el instituto demoscópico Infratest dimap.

Según esos datos, la inmigración desempeñó incluso un papel secundario a la hora de decidir el voto. Al parecer, fueron mucho más determinantes cuestiones como la seguridad social, la paz en Europa y la política económica. Incluso entre los votantes de AfD, la inmigración no ocupa uno de los primeros lugares entre sus preocupaciones.

Sajonia-Anhalt es uno de los estados federados con menor proporción de extranjeros de Alemania: alrededor del nueve por ciento de su población es extranjera, una cifra claramente inferior al promedio nacional, de aproximadamente el 15 por ciento.

Además, este es uno de los estados alemanes económicamente más débiles de Alemania, con salarios comparativamente bajos y escasez de puestos de trabajo altamente cualificados. Desde hace décadas, la región sufre la emigración de trabajadores cualificados.

Cabe destacar que AfD, clasificada en Sajonia-Anhalt como organización de extrema derecha confirmada, ha superado a sus competidores de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), liderados por el actual ministro presidente de Sajonia-Anhalt, Sven Schulze, en todos los temas analizados. En materia de lucha contra la delincuencia o política de asilo, AfD duplica a la CDU en la confianza de los ciudadanos para resolver estos problemas. Incluso en política económica, tradicionalmente uno de los temas centrales de la CDU, AfD se sitúa por delante.

Encuesta electoral: la AfD, más cerca de la gente

Actualmente, AfD parece estar logrando, además, generar una cercanía especial con amplios sectores de la población. En una encuesta de Infratest dimap, el 67 por ciento de los votantes consultados afirma que el partido ha entendido mejor que otros que la gente en Sajonia-Anhalt ya no se siente segura. Más de la mitad considera, además, que AfD está más cerca que otros partidos de las preocupaciones de los ciudadanos.

Muchas personas parecen no solo sentirse comprendidas por AfD, sino que también lo consideran el partido más capaz de resolver los problemas de ese estado federado. Ante la pregunta de qué partido ofrece actualmente las mejores respuestas a los desafíos del futuro, los jóvenes mencionaron con especial frecuencia a AfD. Pero también entre los votantes de mayor edad encabeza las respuestas a esta pregunta.

En cambio, el resultado es desastroso para los partidos que integran el Gobierno del canciller federal Friedrich Merz. Entre los votantes jóvenes, apenas un cinco por ciento considera que los democristianos tienen las mejores respuestas a los desafíos del futuro, y solo un tres por ciento piensa lo mismo de los socialdemócratas. Un veredicto demoledor.

Un voto de castigo para el canciller Merz

Muchos ciudadanos de Sajonia-Anhalt parecen haber querido también dar un voto de castigo al Gobierno federal en estas elecciones regionales: el 59 por ciento de los encuestados afirmó que el Ejecutivo se lo merecía. El descontento afectó sobre todo a los democristianos, grandes perdedores de los comicios: el 58 por ciento de los consultados señaló que el partido del canciller era el que más enojo les provocaba.

Por eso no sorprende que la organización regional de la CDU haya recurrido muy poco a Friedrich Merz como apoyo en la campaña. Muchas personas en ese Land están descontentas con su gestión y su popularidad se encuentra en mínimos históricos. En un ranking sobre el grado de satisfacción con destacados políticos, Merz aparece muy rezagado respecto de los líderes de la AfD y de los socialdemócratas, estos últimos integrantes del Gobierno.

En términos generales, AfD aumentó claramente su apoyo en todos los grupos de población, sobre todo entre trabajadores y autónomos. Casi dos tercios de los trabajadores votaron por el partido, al igual que más de la mitad de los autónomos.

Aunque el partido logró aumentar su respaldo tanto entre hombres como entre mujeres, su electorado sigue siendo marcadamente masculino. Entre los hombres obtuvo el 52 por ciento de los votos, frente al 32 por ciento entre las mujeres. Aun así, también entre las mujeres fue el partido más votado.

Por último, un factor decisivo para el éxito electoral parece haber sido la capacidad de la AfD para movilizar a muchas de las personas que en las elecciones anteriores no habían votado. De ningún otro sector obtuvo tantos votos adicionales. De este modo, el partido se benefició más que cualquier otro de la elevada participación electoral, que rozó el 78 por ciento.