Trump, estamos al aire: presidencia de EEUU lanza “Trump TV” en plena guerra con la prensa

Donald Trump ya tiene su propia televisión. En medio de un nuevo enfrentamiento con los medios estadounidenses, la Casa Blanca estrenó “Trump TV”, una señal de YouTube que promete transmitir discursos, videos y momentos destacados del presidente durante las 24 horas del día. El lanzamiento llegó justo después de que el mandatario vetara a periodistas de tres medios, estos recurrieran a los tribunales y las principales cadenas que cubren sus actividades decidieran no hacerlo en señal de protesta.

La Casa Blanca había anticipado el estreno con una campaña que prometía que “algo nuevo iba a suceder”. La presentación incluyó un video con luces de neón, una versión electrónica de Video Killed the Radio Star, de The Buggles, y fragmentos de series como Los Simpson, Padre de Familia y Friends. El montaje cerraba con la identificación institucional de la Casa Blanca y la firma del presidente Donald J. Trump.

La señal comenzó su programación el lunes a las 19:00 horas, con unas 8.000 personas conectadas para conocer el contenido, según los antecedentes difundidos sobre el estreno. El primer material emitido fue un discurso de Trump pronunciado el 3 de julio en el Monte Rushmore, con motivo de la conmemoración de los 250 años de Estados Unidos. Después se transmitió su discurso de investidura del 20 de enero de 2025.

Según la descripción publicada en el canal de YouTube de la Casa Blanca, “Trump TV” reunirá “los mejores videos, los discursos más importantes y los momentos destacados que no te podés perder”. La programación estará disponible de manera continua, los siete días de la semana, con actualizaciones en tiempo real. Por ahora, no está claro si también incluirá transmisiones de acontecimientos en vivo.

El estreno podría haber quedado como una nueva herramienta de difusión de la administración, pero coincidió con una disputa por el acceso de la prensa a la Casa Blanca. Durante el fin de semana, Trump prohibió el ingreso de periodistas y fotógrafos de CNN, MS NOW y Politico, a los que acusó de difundir constantemente “noticias falsas”.

Los tres medios presentaron una demanda para recuperar sus acreditaciones. La controversia escaló cuando el grupo de cadenas encargado de cubrir habitualmente al presidente —integrado por CBS, NBC, ABC, CNN y Fox— anunció que no participaría en la cobertura de sus actividades del lunes, en protesta por las exclusiones.

La decisión dejó sin la cobertura habitual del grupo presidencial la reunión de Trump con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la inauguración del nuevo helipuerto de la Casa Blanca. En este último acto, la transmisión se realizó sin audio porque no estaba disponible el micrófono que utiliza normalmente el equipo de prensa.

Así, mientras la nueva señal oficial ofrecía una programación continua de discursos y videos del mandatario, la cobertura periodística independiente de algunas de sus actividades quedaba interrumpida por la disputa sobre las acreditaciones.

Según personas familiarizadas con lo ocurrido, la asesora presidencial Natalie Harp le mostró a Trump fragmentos de coberturas críticas poco antes de que decidiera excluir a los tres medios. Entre el material figuraban contenidos de Politico que, de acuerdo con esas fuentes, habrían influido en su reacción. No se ha establecido públicamente que esos videos fueran la única causa de la decisión.

La controversia se suma a otros enfrentamientos del mandatario con la prensa. En 2025, la Casa Blanca restringió el acceso de Associated Press a determinados eventos después de que la agencia mantuviera el nombre «Golfo de México», pese a que la administración había adoptado la denominación «Golfo de América».

El conflicto llegó a los tribunales. Un juez federal ordenó inicialmente restablecer el acceso de la agencia, pero una corte de apelaciones permitió posteriormente que las restricciones continuaran mientras avanzaba el litigio.

En otro episodio, Trump excluyó a un periodista de The Wall Street Journal de un viaje en el avión presidencial Air Force One después de que el diario publicara un artículo sobre su relación con Jeffrey Epstein.

Las restricciones han provocado cuestionamientos de organizaciones defensoras de la libertad de prensa. José Zamora, director para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas, afirmó en una entrevista con N+ Univision que la decisión de Trump es ilegal y advirtió que podría generar un efecto inhibidor sobre otros medios si perciben que publicar información crítica puede costarles el acceso a la cobertura presidencial. Se trata de una valoración de la organización; la disputa actual deberá resolverse en los tribunales.

Trump, por su parte, ha anticipado que otros medios podrían perder su acceso si considera que difunden información falsa.

En ese escenario comenzó a transmitir “Trump TV”: una señal administrada desde la Casa Blanca, dedicada a seleccionar y difundir contenidos del presidente, mientras CNN, Politico y MS NOW buscan recuperar judicialmente su acceso y las cadenas del grupo presidencial mantienen abierta una controversia sobre las condiciones para cubrir al mandatario.