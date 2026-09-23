Tras casos de corrupción: el denso ambiente interno en la PDI

Como “molestia” define un oficial de la PDI en servicio activo la sensación generalizada que se vive en los cuarteles hacia el alto mando de la institución, luego de la detención de tres detectives de La Pintana en el caso que también involucra al exfiscal Vinko Fodich, lo que se suma a una serie de otros hechos irregulares.

Entre ellos se encuentran la condena a otros dos funcionarios de la PDI –uno de los cuales estaba en servicio activo cuando fue detenido– por vender información a traficantes de ketamina, el inminente juicio en contra de otros dos oficiales que fueron dados de baja tras ser acusados de formar parte de una célula del Tren de Aragua y la repentina renuncia, la semana pasada, del ahora exjefe de la policía civil en Atacama, Patricio Barrios, en contra del cual existe una indagatoria de Asuntos Internos.

Otro policía señala que “cada vez que puede, el director habla del compliance, de lo bien que lo estamos haciendo, de la confianza y otras cosas, pero lo que estamos viendo es que frente a todo esto no se siente un apoyo efectivo hacia quienes trabajamos en forma honesta y desinteresada y que los contralores internos ya escasamente aparecen en los operativos”.

Otro investigador agrega que la sensación de desafección viene desde inicios de año y desde el momento en que el director general, Eduardo Cerna, apoyó la versión del Gobierno en lo relativo a la bullada salida de la jefa de inteligencia, Consuelo Peña, inculpándose de ella, lo que a juicio a esta fuente no fue bien visto internamente.

“Nos tienen haciendo operativos preventivos, para la tele, y no damos abasto, pero hay cosas que por imagen se consideran más importantes, como, por ejemplo, mandar a una docena de colegas a estar todo el día en una feria en Las Condes”, expresó uno de los funcionarios, en referencia a la “Fiesta de chilenidad” que se realizó en esa comuna y donde tanto la PDI como Carabineros estuvieron presentes.

El lunes, el director general de la institución, Eduardo Cerna, compareció ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja, citado junto al Ministerio Público tras el escándalo del falso cuartel policial montado por efectivos de la PDI y civiles, entre ellos, el exfiscal Vinko Fodich.

En la ocasión, el alto oficial indicó que desde 2024 a la fecha (cuando él asumió, luego de que el anterior director, Sergio Muñoz, renunciara abruptamente debido al caso Hermosilla) han expulsado a 116 funcionarios por corrupción o faltas graves, proponiendo, entre otras cosas, que la Declaración de Intereses y Patrimonio que deben publicar los oficiales de mayor graduación sea extensiva a todo el personal.

Sin embargo, la inquietud en las filas continúa y en las últimas horas distintos medios de prensa, así como parlamentarios, recibieron un extenso correo anónimo en el cual quienes parecen ser funcionarios de la PDI denuncian una serie de supuestos actos de corrupción de parte de altos mandos, los que van desde hechos como tráfico de influencias y apropiaciones indebidas hasta el caso de un prefecto inspector a quien le robaron el vehículo institucional cuando estaba haciendo uso de este en su día libre (un domingo), sin que se le iniciara el sumario que debería haberse instruido por reglamento.