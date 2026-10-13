Cómo es Yandex, el “Google de Rusia, convertido en blanco de ataques de Ucrania

El gigante informático ruso Yandex tiene un serio problema. Una serie de ataques con drones de Ucrania a varios de sus servidores situados en Rusia dejaron fuera de juego muchos de sus principales servicios.

Los centros de datos de las regiones de Vladímir, Riazán y Kaluga están dañados y según el medio Meduza, con sede en Letonia, las interrupciones impactaron al servicio de pagos Yandex Pay, así como las aplicaciones de taxi Yandex Go y Yandex Pro.

También afectaron al servicio de reparto Yandex Food, al almacenamiento en la nube Yandex Disk, a la plataforma de streaming Kinopoisk, a Yandex Music y al asistente de inteligencia artificial Alisa (también conocido como Alice).

Las cadenas minoristas Magnit, Lenta, M.Video y Lamoda así como grandes cadenas farmaceúticas, de comida rápida, plataformas inmobiliarias y uno de los aeropuertos de San Petersburgo, se vieron igualmente afectados.

“En Occidente les gusta llamarnos el Google de Rusia, pero somos mucho más que eso: somos el Uber de Rusia, el Spotify de Rusia y muchas otras cosas más”, dijo en 2017 el fundador y jefe de Yandex, Arkadiy Volozh.

Y aunque la compañía afirmó que está restableciendo gradualmente el acceso a sus servicios, el fallo pone de manifiesto una vulnerabilidad de la infraestructura digital crítica en Rusia y podría ralentizar los esfuerzos del Kremlin por construir una internet “soberana”.

Es clave en el desarrollo de la IA

Yandex abarca muchos ámbitos de la vida de los ciudadanos rusos y sus empresas y participa activamente en el desarrollo de la IA en Rusia.